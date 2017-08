€uro am Sonntag

Global Head of Strategy, Schroders

Die Bewertung der Bankenregulierung durch US-Finanzminister Steven Mnuchin ist eine Pflichtlektüre für jeden europäischen Zentralbanker und jeden Politiker, dem die Wettbewerbsfähigkeit Europas am Herzen liegt. Das Überraschende in diesem Bericht ist, dass nicht versucht wird, den enormen ­Fortschritt, der durch die im Zuge der Finanzkrise eingeführten Regeln erreicht wurde, rückgängig zu machen. Stattdessen beschreibt Mnuchin kleine, praktische Schritte, damit die neuen Regeln in der Praxis funktionieren, ohne die Sicherheit und Solidität des Systems zu gefährden.geben im privaten Kreis zu, dass sie vom Tiefgang und angemessenen Ton des Berichts beeindruckt waren. Mnuchin versucht, "die amerikanischen Interessen und die weltweite Wettbewerbsfähigkeit zu fördern". Daher sollten Europäer ihn lesen. Wenn nur ein Teil dieser Vorschläge nach sorgfältiger Überprüfung umgesetzt werden würde, könnten die Kapitalkosten für US-Unternehmen sinken. Wenn ­Europa nicht möchte, dass die USA einen größeren Wettbewerbsvorteil erhalten, müssen wir beginnen, über die klügsten Vorschläge Mnuchins zu debattieren.Erstens erkennt Mnuchin an, welche dramatische Auswirkung die Finanzregulierung auf die Effektivität der Geldpolitik und die Kreditvergabe hatte. Daher lautet eine seiner Empfehlungen, die sichers­­ten Vermögenswerte, zum Beispiel Zentralbank­einlagen oder Bargeld, aus der Berechnung der Verschuldungsquote herauszunehmen.schlägt er außerdem vor, ein breiteres Spektrum der Vermögenswerte als Liquidität einzubeziehen. Dies spiegelt die Rea­lität wider, da die Zentralbanken inzwischen als Anbieter von Liquidität eine umfassendere Rolle einnehmen und außerdem größere Bilanzen halten möchten. Zu einer Zeit, in der europäische Banken gezwungen sind, aufgrund negativer Zinssätze Kunststücke zu vollführen, wird ein größeres Vertrauen, dass die Übertragung der Geldpolitik auf die reale Wirtschaft effektiv ist, äußerst wichtig sein - vor allem dann, wenn die Zentralbanken versuchen, ihre Anleihekäufe zu reduzieren.Zweitens argumentiert Mnuchin, dass die Liquidität des Marktes sehr wichtig ist. Eine gesunde Wirtschaft erfordert vielfältige Finanzierungsquellen. Seit 2009 erfolgte die gesamte Nettoausweitung der Unternehmenskredite in der Eurozone über die Anleihemärkte, da Banken sich zurückhielten. Aber wenig liquide Märkte sind nicht effektiv. Der Bericht macht einige Vorschläge, um das Market-Making mit mehr Flexibilität zu unterstützen. Jetzt, da wegen des Brexits der Fortschritt der europäischen Kapitalmarktunion eine Auszeit einlegt, müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln, um sichere und effektive Märkte zu fördern., dass Regulierungen angemessen sind, die die Wettbewerbsfähigkeit unter­stützen und auf einer Kosten-Nutzen-Analyse basieren. Das US-Finanzministerium konsultierte mehr als 250 Institutionen, Akademiker, Industrieverbände und Verbrauchergruppen, um eine schlüssige Faktengrundlage für den Bericht zu schaffen. Politiker mussten in der Krise und in der Zeit nach der Krise natürlich schnelle Entscheidungen fällen, aber ab jetzt sollten wir eine Balance aus Geschwindigkeit und Effizienz finden. Und schließlich ist gute Aufsicht genauso wichtig wie Regulierung. Mnuchin versucht, den Aufsichtsprozess zu vereinfachen, insbesondere wenn mehrere Aufsichtsbehörden beteiligt sind.Wir wissen, dass die erste Bewertung von Mnuchin nicht jedermanns Wahl für die Ferienlektüre sein wird. Aber angesichts dessen, wie weitreichend die Konsequenzen für Investoren, Zentralbanken und Europa sein könnten, und wo zudem weitere Berichte zur Finanzbranche kommen werden, ist es besser, bald mit dem Lesen zu beginnen.Van Steenis hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Unter anderem war er 14 Jahre Managing Director bei Morgan Stanley, weitere beruf­liche Stationen führten ihn zu JP Morgan und zur Boston Consulting Group. Schroders ist ein weltweit führender Vermögensverwalter mit 38 Standorten in 28 Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien- Pazifik und im Nahen Osten.