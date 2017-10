Das unterschätzte Indien

€uro am Sonntag

Indien hat diesen Sommer den 70. Jahrestag seiner Unabhängigkeit gefeiert. Mit jedem Jahrzehnt scheint sich die sozioökonomische Lage im Land stärker zu verändern. Die Stromerzeugung hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt, die Windkapazität vervierfacht und die Solarkapazität verzehnfacht. Im Jahr 2007 gab es nur ein modernes U-Bahn-System in einer indischen Stadt; heute sind es sieben und es werden acht weitere gebaut.Auch das Verbrauchererlebnis hat sich komplett verändert. Die Zahl der Internetnutzer hat sich auf 460 Millionen verzehnfacht. Damit ist Indien nicht nur der zweitgrößte Webmarkt weltweit, sondern stellt auch die am schnellsten wachsende und zweitgrößte nationale Facebook-Gemeinde.Der Markt steht aber auch vor Herausforderungen. Noch vor vier Jahren wurde Indien als eine der "zerbrechlichen fünf" Volkswirtschaften abgetan: Der "Taper Tantrum"-Schock im Mai 2013, also die heftigen Reaktionen der Anleihe- und Aktienmärkte auf die Ankündigung der Fed, ihre Anleihekäufe zu reduzieren, traf den indischen Aktienmarkt massiv. Zudem brachte eine Reihe prominenter Korruptionsskandale sowohl öffentliche als auch private Investitionen zum Erliegen. Das BIP-Wachstum befand sich bei einer zweistelligen Inflationsrate auf dem niedrigsten Stand in zehn Jahren. Der Leistungsbilanzsaldo war stark negativ, und das Haushaltsdefizit des Landes hatte ein unhaltbares Niveau erreicht.Indiens Kehrtwende in den letzten vier Jahren zeigt, wie viel eine engagierte, progressive Regierung erreichen kann. Sicherlich spielten auch rückläufige Rohstoffpreise eine Rolle. Aber mutige Reformen wie die einheitliche Güter- und Dienstleistungsteuer, die Ministerpräsident Narendra Modi auf den Weg brachte, waren genauso wichtig wie anziehende Infrastrukturausgaben und ein geldpolitischer Fokus auf die Verbraucherpreisinflation. Das Ergebnis ist ein BIP-Wachstum von gesunden sieben Prozent, eine Inflationsrate, die unter dem Vier-Prozent-Ziel liegt, und Leistungsbilanz- und Haushaltsdefizite bei 0,5 beziehungsweise 3,5 Prozent.Aufgrund dieser starken Ausgangslage sind wir für die Zukunft Indiens zuversichtlich. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die schnell wachsende indische Mittelschicht. Durch sie werden die zusätzlichen Ausgaben in den nächsten zehn Jahren deutlich steigen. Das birgt noch nie da gewesene Möglichkeiten für Branchen wie den Tourismus oder die Elektronik- und Automobilindustrie. Zudem verändert sich der indische IT-Sektor radikal. Während der Bereich früher von ausländischen IT-Dienstleistern dominiert wurde, entstehen heute starke einheimische Konkurrenten zu Amazon, Uber, Paypal und Zagat.Wenn die indische Regierung ihr Potenzial voll ausschöpft - und insbesondere die Geschäftstätigkeit im Land erleichtert, Produktionskapazitäten ausbaut und Investitionen in Infrastruktur und Technologie stärkt - gibt es allen Grund, weiterhin optimistisch zu sein.Prognosen sind grundsätzlich schwierig, aber wir gehen davon aus, dass die indische Wirtschaft selbst bei einer normal arbeitenden Regierung in den nächsten zehn Jahren um sieben bis acht Prozent wachsen könnte. Zusätzlich hat sich die Zentralbank ein Inflationsziel von vier Prozent gesetzt. Zusammen sollte daraus ein nominales BIP-Wachstum von etwa zwölf Prozent entstehen und ein entsprechendes Gewinnwachstum bei Unternehmen.Eine gewisse Vorsicht ist dennoch immer geboten: Indien hat sich gegenüber den USA in den letzten zehn Jahren rund 30 Prozent schlechter entwickelt. Indiens Potenzial lässt sich nur voll realisieren, wenn die Regierung ihr Reform­programm konsequent umsetzt. Zudem könnten sich externe Faktoren wie ein starker Anstieg der Ölpreise oder politische Spannungen in anderen Schwellenländern negativ auf die indische Wirtschaft auswirken - trotz ihrer starken Innenorientierung.Wenngleich wir diese Risiken sehen, bleiben wir insgesamt optimistisch für Indien. Es gilt, diejenigen Aktien auszuwählen, die am stärksten von Reformen und wirtschaftlicher Expansion profitieren werden.Dasani ist Co-Head Emerging Markets Equity, Co-Portfolio­manager von Goldman Sachs Asset ­Management (GSAM) Emerging-Markets-­Equity-Strategien und Lead-Portfolio­manager von GSAMs India-Equity-­Strategien. Goldman Sachs Asset Management ist einer der global führenden Vermögensverwalter. Das Unternehmen stellt institutionellen und privaten Anlegern Anlage- und Beratungslösungen zur Verfügung.