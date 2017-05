€uro am Sonntag

Die im Herbst anstehende Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Kandidaten aller Parteien überbieten sich mit Vorschlägen für die Um- und Neugestaltung sozialstaatlicher Systeme. Es ist viel von Gerechtigkeit die Rede. Auch die Zukunft der Altersvorsorge ist Teil der öffentlichen Debatte, da das umlagefinanzierte Rentensystem in Deutschland zunehmend an die Grenzen seiner Belastbarkeit gerät: Immer weniger Jüngere zahlen für immer mehr Ältere. Das aktuelle Rentenniveau dürfte von aktuell 48 Prozent des Nettoeinkommens bis 2029 so stark absinken, dass eine Verdopplung der Zahl von Rentnern unterhalb der Grundsicherungsgrenze droht. Es droht Altersarmut.sollte also Einigkeit bestehen. Doch vor dem Hintergrund des derzeitigen Niedrigzinsumfelds sind zahlreiche traditionelle Anlagemodelle unter Druck geraten. Immobilienbesitz ist angesichts explodierender Kaufpreise in wichtigen Regionen für viele schlicht zu teuer geworden. Relativ sichere verzinsliche Anlagen wie Staatsanleihen werfen kaum Zinsen ab und auf den ersten Blick rentablere Anlageformen wie Mittelstandsanleihen haben ein sehr hohes Ausfallrisiko und daher zu Recht eine schlechte Reputation.

Selbst wenn die Europäische Zentralbank das Zinsniveau anheben sollte und andere Anlageformen wieder rentabler werden, bleiben Aktien eine langfristig attraktive Anlagemöglichkeit und sind somit ein besonders krisenfester Bestandteil privater Geldanlage und Vorsorge. Denn die von vielen Sparern ­gefürchteten Kursschwankungen der Papiere nehmen über längere Zeitspannen stark ab.



So kommt eine aktuelle Studie des Deutschen Aktieninstituts (DAI) zu dem Ergebnis, dass Aktien beispielsweise aus dem deutschen Leitindex DAX 30 "über einen langen Zeitraum von 30 Jahren und mehr eine durchschnittliche Rendite von knapp zehn Prozent im Jahr erreichen". Trotzdem ist der Aktienbesitz in Deutschland nach wie vor unter­repräsentiert.

Woran liegt es also, dass sich in Deutschland, anders als in anderen Ländern, bisher keine echte Aktienkultur entwickeln konnte? Zu nennen ist sicher unser Rentensystem, aber auch die erheblichen Imageprobleme von Aktien hierzulande spielen eine große Rolle. Erstens wurde die Aktie in der Vergangenheit oft als "Zockerinstrument" missbraucht. In der öffentlichen Wahrnehmung wird sie daher bis heute mit schnellen, opportunistischen Gewinnen assoziiert. Der von mir eigentlich sehr geschätzte Herr Hoeneß hat hier leider auch einen Beitrag geleistet, der die Öffentlichkeit bewegte.Ihr Übriges taten der Zusammenbruch des Neuen Marktes und die Konflikte um die Aktionäre der Deutschen Telekom . Obwohl es sich dabei um Einzelfälle handelt und die Transparenz- und Zulassungsfolgepflichten für börsennotierte Unternehmen in den vergangenen Jahren mehrfach verschärft wurden, hat die Aktie eben nach wie vor ein schlechtes Image.Ein weiterer, in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutierter Aspekt der Aktienscheu der Deutschen ist der systematisch stattfindende Abbau von Aktionärsrechten innerhalb von Aktiengesellschaften. Über viele Jahre hat der Gesetzgeber durch Änderungen des Aktien- und Kapitalmarktrechts die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Minderheitsaktionäre verschlechtert. So sind beispielsweise die Beteiligungsrechte der Aktionäre in der Hauptversammlung über die Jahre immer weiter beschnitten worden, speziell die Frage- und Anfechtungsrechte.

An dieser Stelle ist das Pendel eindeutig zu weit ausgeschlagen. Noch immer ins­trumentalisieren Mehrheitseigner zudem die Mär vom "räuberischen Aktionär" mit Erfolg und bewegen den Gesetzgeber so zum Abbau verfassungsmäßiger Rechte. Die Möglichkeiten der Mehrheitseigner, durchzuregieren und Minderheitsaktionäre über Abfindungen und Squeeze-outs herauszudrängen, bevorteilen diese überproportional. Letztendlich findet hier eine massive, rechtlich sanktionierte Enteignung statt, die mit Sicherheit nicht die Lust auf Aktieneigentum verstärkt.



Mahnungen von Aktionärsvertretern und Ökonomen sind leider ungehört verhallt. Im Aktionärsrecht hat es seit Jahren keine substanziellen Verbesserungen gegeben, ganz im Gegenteil: Auf Druck großer multinationaler Unternehmen hat der Gesetzgeber den Minderheitsaktionären in den vergangenen Jahren immer mehr "die Daumenschrauben" angelegt, etwa beim Delisting: Nach der Neuregelung beim Börsenrückzug können die übernehmenden Unternehmen das Abfindungsangebot am durchschnittlichen Börsenkurs der vorangegangenen sechs Monate festlegen. Eine gerichtliche Überprüfung findet nicht statt.



Die Festlegung von Aktionärsabfindungen nach Börsenkurs stellt einen klaren Verstoß gegen Artikel 14 des Grundgesetzes dar, der das Aktieneigentum verfassungsrechtlich schützt. So sieht es übrigens auch regelmäßig das Bundesverfassungsgericht.

Und so kann es nicht verwundern, dass sich der Anlegerschutz in Deutschland einem Ranking der World Bank Group zufolge auf dem Niveau von Ländern wie Sri Lanka (49. Rang) bewegt und ­damit weit hinter Wirtschaftsnationen wie etwa Großbritannien, Schweden oder Israel. Infolgedessen fließen mittlerweile zwei Drittel der 2016 ausgeschütteten Dividenden von 32 Milliarden Euro ins Ausland. Der Investor BlackRock etwa versorgt überwiegend US-Rentner mit seinen Erträgen.



Angesichts dieser Hindernisse ist es eigentlich nicht überraschend, dass Aktien in Deutschland erst an zehnter Stelle der Geldanlagen rangieren. Das muss sich dringend ändern, damit Deutschland ein Staat von Eigentümern wird und die private Altersvorsorge ihre überfällige Dynamisierung erfährt. Hier sind alle Parteien gefordert, in der kommenden Legislaturperiode einen Schritt hin zu mehr Beteiligungsrechten für Aktionäre zu machen und damit allen Bürgern eine angemessene Teilhabe am Wachstum von Unter­nehmen am deutschen Kapitalmarkt zu ermöglichen.



Robert Peres, Vorstandschef der

Initiative Minderheitsaktionäre e.V.

Rechtsanwalt Peres ist der Vorstandsvorsitzende der Initiative Minderheitsaktionäre. Publizistisch begleitet er neben Aktionärs­rechten auch Sammelklagen für Anleger und Verbraucher sowie ­Themen der amerikanischen Rechtspolitik.

Die Initiative Minderheitsaktionäre e. V. wurde 2016 von unabhängigen Anlegern gegründet und betreibt von ihrem Sitz in der Hauptstadt Berlin aus eine Kommunikationsplattform für Informationen rund um die sozialpolitische Funktion der Aktienanlage.

