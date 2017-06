€uro am Sonntag

beziehen sich auf Fahrzeugverkäufe in Deutschland und Europa, nicht mehr nur in den USA. Am Vortag hatte das Bundesverkehrsministerium der VW-Tochter zudem vorgeworfen, in etwa 24 000 Oberklassewagen der Typen A7 und A8 eine illegale Software eingesetzt zu haben. Demnach ist der Ausstoß gesundheitsschädlicher Stickoxide im realen Betrieb zweimal höher als auf dem Prüfstand.Der Hersteller erklärte, die betroffenen Dieselfahrzeuge würden zurückgerufen und eine neue Software erhalten. Die Software-Aktualisierung soll im Juli beginnen. Volkswagen (VW) vz wird seit 2015 vom Abgasskandal erschüttert. Erstmals steht nun auch das Audi -­Flaggschiff A8 im Visier. Es seien Wagen betroffen, die zwischen 2009 und 2013 gebaut wurden.geleitete Ressort erklärte, VW-Konzernchef Matthias Müller sei wegen des Falls bereits am Donnerstag im Ministerium gewesen.