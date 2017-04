€uro am Sonntag

Bildquellen: iStock, iStockphoto, fuyu-liu / Shutterstock.com

und BMW Daimler und Volkswagen verdienen kräftig mit. Auf der Automesse Auto Shanghai (21. bis 28. April) machen die Deutschen deshalb mit futuristischen Auftritten und neuen, auf China zugeschnittenen Modellen auf sich aufmerksam.Daimler schickt seine überarbeitete Version der S-Klasse ins Rennen. Es sind nur Details, die die Schwaben an ihrem Flaggschiff veränderten. Für die Marke mit dem Stern ist China so wichtig, dass das neue Modell in der Millionenmetropole mit allerlei Getöse und untermauert von einem klassischen Orchester der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.ließ es sich nicht nehmen, die Besucher mit ein paar Sätzen auf Chinesisch zu begeistern. Beim chinesischen Publikum kommt so etwas an - genau wie die Studie für eine A-Klasse mit Stufenheck. Riesige Felgen, futuristische Leuchten und eine schnittige Silhouette sollen noch mehr Chinesen zum Kauf eines Mercedes animieren. Dem Kompaktsegment will Daimler in Zukunft mehr Aufmerksamkeit schenken - ist es doch der Einstieg in höhere Klassen.Welche Marktstellung die deutschen Autobauer in China haben, zeigt ein Blick auf die Straßen von Shanghai. Große Limousinen und SUV - oftmals von Audi , BMW und Mercedes - prägen das Bild. Auch BMW und VW messen der Auto Shanghai enorme Bedeutung bei. BMW feiert auf der wichtigsten Automesse Asiens die Weltpremiere der 5er Limousine in der Langversion und schickt mit dem M4 CS einen 460 PS starken Rennboliden ins Feld. Der VW-Konzern stellt die Elektromobilität in den Fokus seiner Aktivitäten und präsentiert gleich drei spektakuläre Studien.: Die chinesische Konkurrenz lernt schnell dazu. In Sachen Design und Technik haben die Autobauer aus dem Reich der Mitte extrem aufgeholt. Der Wettbewerb wird härter - auch für die Deutschen.