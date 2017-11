Börsengänge: Schrott, Gemüse, Laser

€uro am Sonntag

Im Windschatten neuer DAX- Rekorde ist der Markt für Börsengänge in Deutschland im Herbst noch mal in Fahrt gekommen. Mit dem Lasertechnologie-Hersteller Mynaric , dem Kochboxlieferanten HelloFresh und dem Metallrecycler Befesa sind drei Unternehmen mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen durchaus erfolgreich auf dem Frank­furter Parkett gestartet. Der Zuspruch zeigt aber auch den gestiegenen Risikoappetit der Investoren.Mit seinem Debüt am Montag legte Mynaric den vierten Börsengang im neuen Mittelstandssegment Scale hin. Die Aktie notiert inzwischen 17 Prozent über dem Ausgabekurs. Das 2009 gegründete Unternehmen bietet Laser-Kommunikationstechnik für Netzwerke in der Luft- und Raumfahrt. Damit können beispielsweise Airlines Videostrea­ming und schnelles Internet anbieten. Mit den Börsenerlösen soll der Übergang in die Serienproduktion finanziert werden. 2017 peilt Mynaric vier Millionen Euro Umsatz an, bis 2021 könnten es 385 Millionen Euro sein, glaubt Hauck & Aufhäuser.Am Donnerstag folgte der Kochboxlieferant HelloFresh aus dem Hause Rocket Internet. Der erste Kurs lag mit 10,60 Euro um 3,4 Prozent über dem Ausgabepreis von 10,25 Euro. HelloFresh sammelt damit 318 Millionen Euro zur Wachstumsfinanzierung ein. Der Dienstleister liefert Kochboxen mit frischen Zutaten zum Selberkochen - ein immer stärker umkämpfter Markt. Die Aktie des US-Konkurrenten Blue Apron hat sich seit dessen Börsengang im Sommer halbiert. Während HelloFresh in den USA die Marktführerschaft anstrebt, sehen Analysten die Wachstumsstory teils kritisch.Am Freitag gab schließlich auch der deutsch-spanische ­Metallrecycler Befesa sein Debüt - mit 461 Millionen Euro Emissionsvolumen der zweitgrößte deutsche Börsengang dieses Jahres nach Delivery Hero. Die Aktie kam zum Handelsstart allerdings kaum vom Fleck. Befesa recycelt Wertstoffe aus der Stahl- und Aluminium­industrie zu Rohstoffen wie Zink. 2016 kam Befesa bei 612 Millionen Euro Umsatz auf ein Vorsteuerergebnis von 103 Millionen. Die Firma hatte vor Jahren den einst in Frankfurt gelisteten deutschen Schrottverwerter BUS Berzelius übernommen. Nun könnte Befesa von den weltweit steigenden Umweltauflagen profitieren, nennenswerte Wettbewerber gibt es nicht.Die erfolgreichen Börsendebüts der vergangenen Tage dürften weitere Kandidaten beflügeln, etwa den Autozulieferer Vibracoustic. Größere Börsengänge stehen ab 2018 an. Dann sollen unter anderem die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank und die Medizintechniksparte von Siemens an den Start gehen.