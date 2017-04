€uro am Sonntag

Arno Walter ist ein Tech-Fan. Zur Präsentation der Zahlen des ersten Quartals erschien der Comdirect-Vorstandschef nicht nur mit üppiger digitaler Ausstattung am Handgelenk und in der Aktentasche, auf dem Tisch stand auch das Amazon -Gerät Alexa, das auf Sprachbefehle hört. Damit sollen Nutzer in Kürze Real­time-Börsenkurse für rund 10.000 Aktien abfragen können - was in der Form neu ist.: Sind Datenschutzfragen geklärt, können Anleger mündlich ihre Order aufgeben. Das dürfte jedoch noch einige Jahre dauern. Auch sonst setzt die Bank auf digital: Im Mai startet eine Vermögensverwaltungsplattform (siehe Interview in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag, Nr. 17/2017 auf Seite 15).Auf jeden Fall ist Comdirect gut ins neue Jahr gestartet: Die Commerzbank-Tochter hat nach Steuern 20,4 Millionen Euro verdient, 18 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Dazu trug neben einem gestiegenen Provisionsüberschuss auch ein 4,3- Millionen-Euro-Gewinn aus eigenen Finanzanlagen bei.war mit netto 17.000 schwach. Das ist aber laut Walter einem geringeren Werbeaufwand geschuldet. Der soll mit Einführung neuer Angebote steigen.