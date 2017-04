€uro am Sonntag

mehr für Rohstoffe aus­geben müsse, könnten die Ziele 2017 sicher erreicht werden, sagte Konzernchef Elmar Degenhart. Das DAX-Unternehmen steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 11,7 Prozent auf elf Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn kletterte auf 1,2 Milliarden Euro (Vorjahr 1,1). Während sich Conti damit beim Umsatz im Rahmen der Erwartungen bewegte, lag der Betriebsgewinn etwas höher als erwartet.(Ebit-Marge) von Conti schrumpfte leicht auf 10,7 Prozent (11,1). Grund sind neben den ­höheren Rohstoffpreisen vor allem Investitionen in neue Technologie und Produktionsanläufe. Gleichwohl soll die operative Rendite auch in diesem Jahr über 10,5 Prozent liegen. Beim Umsatz peilt das Management ein Plus von sechs Prozent auf 43 Milliarden Euro an.Am Freitag-Nachmittag notierte die Aktie mit einem Zugewinn von 1,2 Prozent auf 207,15 Euro.