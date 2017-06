€uro am Sonntag

Allein die Deutsche Telekom zählt weltweit vier Millionen Attacken täglich. "Alle Bereiche sind betroffen, und Deutschland ist ein bevorzugtes Ziel", sagte Klaus Keus, Leiter des Referats für Cybersicherheit des Bundesamts für IT-Sicherheit (BSI), in Frankfurt bei einer Veranstaltung des Deutschen Aktieninstituts. Vor allem weil zum Teil überforderte Vorstände und fehlende oder mangelhafte Sicherheitssysteme immer professionelleren Betrügern gegenüberstünden, die kaum aufzuspüren seien.(Chef-Betrug) etwa lösen sie durch falsche Vorstandsanweisungen per E-Mail Millionenüberweisungen aus. Auf diesem Weg wurden beispielsweise beim Autozulieferer Leoni 40 Millionen Euro ins Ausland transferiert.Nur rund ein Drittel der Angriffe bemerkten die Betroffenen selbst, so Keus. Bis eine Infiltration bemerkt werde, verstrichen im Schnitt 250 Tage. Unternehmen können sich nicht nur durch verbesserte IT wehren. Das BSI bietet unter www.cert-bund.de einen Warn- und Meldedienst an.