hat seine Beteiligung an der Deutschen Bank nach eigenen Angaben von 4,76 auf 9,92 Prozent aufgestockt. Der Investor, der erst im Februar beim größten deutschen Geldhaus eingestiegen war, zieht damit an der Herrscherfamilie aus Katar vorbei. Die war zuletzt über zwei Investmentgesellschaften mit rund sechs Prozent beteiligt. An dritter Stelle folgt der US-Vermögensverwalter BlackRock mit 5,9 Prozent.Bei seinem Einstieg im Februar hatte HNA bereits eine Aufstockung angekündigt. Als "Anker-Aktionär" wolle man das Management unterstützen, aber unter zehn Prozent bleiben. HNA verwaltet seine Beteiligung über die Wiener Fondsgesellschaft C-Quadrat, deren Vorstand Alexander Schütz auf der Hauptversammlung am 18. Mai in den Aufsichtsrat der Bank einziehen soll.für ein Finanzinvestment. Ein weitergehendes strategisches Interesse zeichne sich nicht ab. Die HNA Group besitzt zwar auch eine Banksparte, ist aber vor ­allem bei Fluggesellschaften, Flughäfen und Hotels (Hilton) engagiert. 2015 hat HNA den Schweizer Flug­hafen-Dienstleister Swissport übernommen und im März 2016 den Kauf des Flughafens Hahn im Hunsrück besiegelt. Des Weiteren gilt HNA auch als Interessent bei der zum Verkauf stehenden HSH Nordbank mit ihrem Schwerpunkt Schiffs­finanzierungen.Auch im Überlebenskampf der ­defizitären zweitgrößten deutschen Airline Air Berlin könnte HNA jetzt ins Spiel kommen. Medienberichten zufolge gibt es Kontakte zwischen dem Air-Berlin-Management und der HNA Group. Airline-Chef Thomas Winkelmann wolle die Fluglinie mithilfe des Hauptaktionärs Etihad entschulden und mit einer neuen Übersee-Partnerschaft eine Ergebnisverbesserung von 300 Millionen Euro schaffen. HNA ist weltweit drittgrößter Flugzeugvermieter.