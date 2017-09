Deutsche Börse: Chef Kengeter rechtfertigt umstrittenen Deal

€uro am Sonntag

Dabei geht es um ein Aktienpaket über 4,5 Millionen Euro, das Kengeter zwei Monate vor Bekanntwerden der letztlich gescheiterten Fusionspläne mit der London Stock Exchange (LSE) im Rahmen eines Vergütungsprogramms erworben hatte. Das Programm hatte der Aufsichtsrat zuvor geprüft und abgesegnet."Wenn ein Angebot des Aufsichtsrats erfolgt, ist es eine moralische Pflicht, es anzunehmen", sagte Kengeter während der Finanzkonferenz "Banken im Umbruch" in Frankfurt. Ein anderes Signal wäre nicht gut gewesen und hätte ein falsches Licht auf die Motivation der Vorstandsmitglieder geworfen. "Ich respektiere die handelnden Behörden und warte ab - mehr kann ich nicht tun", so Kengeter.Die Staatsanwaltschaft hat der Deutschen Börse eine Buße von 10,5 Millionen Euro vorgeschlagen, der Konzern kann bis Mitte September dazu Stellung nehmen. In Bezug auf seine Zukunft wollte sich Kengeter nicht an Spekulationen beteiligen. Kengeters Vertrag läuft im März 2018 aus.