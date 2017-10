Deutsche Börse: Scale-Index kommt 2018

€uro am Sonntag

Die Deutsche Börse ist mit ihrem im März gestar­teten Börsensegment Scale für kleinere und mittlere Unternehmen so zufrieden, dass sie es weiterentwickelt: Im ersten Quartal 2018 soll ein Auswahlindex für Scale an den Start gehen, sagte Deutsche-Börse-Manager Eric Leupold vor Journalisten in Frankfurt.Wie im Deutschen Aktienindex DAX sollen in dem neuen Index vo­raussichtlich 30 Unternehmen gelistet sein. Weitere Details, darunter auch das Regelwerk, sollen innerhalb der kommenden beiden Monate veröffentlicht werden, sagte Leupold.Derzeit umfasst das Börsensegment 48 Unternehmen, beim Start im März waren es 37. In den ersten sieben Monaten habe sich das Handelsvolumen der zu Scale gewechselten Unternehmen laut Deutscher Börse verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 827 Millionen auf 1,84 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Der Scale All Share Index, der alle Unternehmen in diesem Segment abbildet, sei in dieser Zeit um 28 Prozent gestiegen - und habe damit die Entwicklung von DAX, MDAX und SDAX klar übertroffen."Die deutlich gestiegenen Handelsvolumina zeigen, dass es uns nach wenigen Monaten gelungen ist, die in Scale gelisteten Unternehmen visibler zu machen und die Liquidität der Papiere deutlich zu verbessern", sagte Leupold. Er hob die "gute Durchmischung" von Unternehmen diverser Branchen in dem Segment hervor und kündigte weitere Maßnahmen an, die es noch attraktiver machen sollen. So würden etwa die frei zugänglichen und für alle Scale-Unternehmen obligatorischen Research-Berichte verbessert, an deren Qualität es zuvor etwa von Seiten der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) Kritik gegeben hatte.Zudem sollen Unternehmen vor ihrem Börsengang mit der neuen Zeichnungsfunktion "Direct Place" über die Börse weitere Investorengruppen wie Family Offices, Vermögensverwalter und Retail-Investoren erschließen können.Seit Anfang Oktober gebe es außerdem einen sogenannten "Investor Targeting Service" sagte Leupold. Dessen Ziel sei es, ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Bei eigens organisierten Veranstaltungen an verschiedenen europäischen Standorten würden Scale-Unternehmen mit relevanten Investorengruppen zusammengebracht. Im September seien Unternehmen mit Family Offices in Kontakt gebracht worden."Mit dem Auswahlindex und dem Investor Targeting werden wir die Unternehmen in den nächsten Monaten noch stärker in den Fokus verschiedener Investorengruppen rücken", so Börsenmanager Leupold.