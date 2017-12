Geldpolitik: Yellens Vermächtnis

€uro am Sonntag

Die Europäische Zen­tralbank (EZB) macht derzeit anders als ihr Pendant jenseits des Atlantiks keine Abstriche bei ­ihrer ultralockeren Geldpolitik . "Die Märkte können somit vorerst weiter mit dieser Ausrichtung planen", erläutert Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse beim Bankhaus Donner & Reuschel. "Das stützt kurzfristig die Notierungen von Aktien, Anleihen und Immobilien." Insbesondere aus Deutschland kam erneut Kritik. Mittelfristig bestehe dadurch die Gefahr von Übertreibungen an den Finanzmärkten, warnten Volkswirte wie ZEW-Experte Friedrich Heinemann.hatte sich am Donnerstag zwar deutlich positiver zur Konjunktur in Europa geäußert. Da die Inflationsziele aber bis 2020 verfehlt würden, sei weiter "ein großes Ausmaß geldpolitischer Hilfen nötig". Die EZB hatte bereits im Oktober beschlossen, ihre monatlichen Anleihekäufe ab Januar zwar von 60 auf 30 Milliarden Euro monatlich zu halbieren, dafür aber bis mindestens September 2018 zu verlängern. Die Leitzinsen ließ die EZB am Donnerstag wie erwartet bei 0,0 Prozent.In den USA hatte dagegen die scheidende Notenbankchefin Janet Yellen wie erwartet die nächste Zinsanhebung verkündet. Die Währungshüter setzten den Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt auf 1,25 bis 1,50 Prozent hoch. Es ist bereits die dritte Anhebung 2017. Im nächsten Jahr, wenn der langjährige Fed-Direktor Jerome Powell das Ruder übernimmt, sollen drei weitere Schritte nach oben folgen. Die Fed reagiert damit auf die boomende US-Wirtschaft -die bald noch mehr Schub erhalten könnte: "Die Änderungen in der Steuerpolitik werden der Wirtschaft in den kommenden Jahren wahrscheinlich Auftrieb geben", sagte Yellen.Die Fed-Chefin kündigte zudem einen reibungslosen Wechsel an der Spitze der Notenbank an. Nach Einschätzung des Ökonomen Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank sei der "Grande Dame der Notenbank" ein geldpolitisches Wende­manöver gelungen, ohne die Märkte auf Talfahrt zu schicken. "Diese Meisterleistung wird in die ­Geschichtsbücher eingehen", sagt Gitzel.Ende 2018 dürfte bei den US-Leitzinsen wieder eine Zwei vor dem Komma stehen, glaubt auch ZEW-Experte Heinemann. Damit drifteten Dollar- und ­Euroraum bei vergleichbarer Wachstumsdynamik immer weiter auseinander. "Wir rechnen für 2018 mit ­einem Ende des EZB-Kaufprogramms, womit man dann möglicherweise 2019 mit der ersten Zinserhöhung rechnen könnte", sagt Johannes Müller, Makro-­Research-Chef von Deutsche ­Asset Management. "Somit würde die EZB per saldo mit einer Verzögerung von vier Jahren dem amerikanischen Pendant folgen."Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten spiegelten sich in den letzten Jahren vor allem in den Wechselkursen wider. Der Dollar hat seit 2014 deutlich gegen den Euro aufgewertet. Diese Bewegung kam zum Stillstand, und der Dollar kam im Verlauf des Jahres 2017 unter die Räder. "Die Divergenz der Zinsen sollte unserer Ansicht nach in den nächsten Monaten den Dollar noch stützen. Wenn sich aber der Weg der EZB in Richtung einer ersten Zinserhöhung konkretisieren sollte, dürfte der Euro nachhaltig an Wert gewinnen", sagt Müller.