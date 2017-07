€uro am Sonntag

Bis zuletzt hatte BMW-Chef ­Harald Krüger gehofft, dass US-Präsident Donald Trump seiner Einladung zur 25-Jahr-Feier des Werks in Spartanburg folgt. Der Konzernlenker war eigens eingeflogen, um die Bedeutung der weltweit größten BMW-Produktionsstätte für das Unternehmen, vor allem aber für die US-Wirtschaft zu preisen.im Bundesstaat South Carolina mit aufgebaut und weiß, welche Knöpfe er in den USA drücken muss. Bis 2021 werde BMW 600 Millionen US-Dollar in das Werk investieren, "1000 neue Jobs schaffen und unsere Belegschaft hier auf über 10.000 steigern", rief er am Montag Mitarbeitern und Lokalpolitikern zu. Ein lautes "Yeah" und frenetischer Applaus schallte ihm entgegen. Trump aber war nicht gekommen.Die deutschen Autobauer sind in die Schusslinie des US-Präsidenten geraten. Vor allem die (geplanten) Werke im Nachbarland Mexiko, von denen aus auch der US-Markt bedient werden soll, sind Trump ein Dorn im Auge. Deshalb droht er mit einem Importzoll von 35 Prozent."im Moment nicht, dass das kommt", sagte er vor Journalisten. Das Unternehmen habe in Washington klarmachen können, wie es "zum Erfolg der amerikanischen Industrie und in dieser Region beigetragen habe". Dafür sei freier Handel entscheidend. Denn von den 411.000 Fahrzeugen, die der Hersteller 2016 in Spartanburg produziert hat, wurden rund 70 Prozent in die Welt exportiert. Direkt und indirekt hingen 120.000 Arbeitsplätze in den USA von BMW ab, betonte Krüger.Unterstützung erhält er vom einflussreichen republikanischen Se­nator Lindsey Graham, der aus South Carolina stammt: "Wir wollen sicherstellen, dass dies der beste Ort der Welt für BMW ist, um Geschäfte zu machen." Dazu gehöre auch, die Steuern niedrig zu halten, versprach er auf der Feier und schloss mit den Worten: "Gott segne BMW".