€uro am Sonntag

Bildquellen: Kristy Sparow/Getty Images, Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Es hieß, Marktteilnehmer hofften auf eine Aufstockung der Anteile durch einen der beiden größten Aktionäre. Die Familie der L’Oréal-Erbin hält ein Drittel an dem Unternehmen, Nestlé rangiert mit 23 Prozent dahinter. Ein Vertrag sieht vor, dass weder die Gründerfamilie noch der Schweizer Lebensmittelkonzern ihren Anteil an L’Oréal zu Lebzeiten von Liliane Bettencourt sowie bis zu sechs Monate nach ihrem Tod erhöhen dürfen."Nun flammen die Spekulationen um Nestlés Pläne für L’Oréal wieder auf", sagten Analysten. Denkbar sei ein Rückkauf durch die Gründerfamilie oder eine Komplettübernah­me des französischen Konzerns durch die Schweizer Firma. Liliane Bettencourts Tochter Françoise Bettencourt-Meyers sagte allerdings, dass die Familie an L’Oréal und dessen Management festhalten wolle.Liliane Bettencourt ist am Donnerstag im Alter von 94 Jahren gestorben. Sie galt mit einem geschätzten Vermögen von 40 Milliarden Dollar als reichste Frau der Welt.