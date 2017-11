Linde bleibt trotz Dublin-Sitz im DAX

€uro am Sonntag

Beide Konzerne sollen in der Linde plc mit Sitz in Dublin aufgehen. Ein rechtlicher Sitz im Ausland galt bis vor Kurzem noch als Hindernis für eine DAX-Notiz.Nach einer neuen Regel, die es seit der geplanten Fusion der Deutschen Börse mit der London Stock Exchange gibt, sei der Deutschland-Sitz jedoch keine Voraussetzung mehr, erläutert LBBW-Indexspezialist Uwe Streich. Die Börse fordere lediglich einen operativen Hauptsitz hierzulande. "Das wäre jedoch weiterhin gegeben." Ein Problem könne aber ein starker Rückgang des Börsenumsatzes werden. Ein substanzielles Handelsvolumen in Deutschland sei Voraussetzung.Nach der Fusion würde ein Teil davon wohl in die USA wandern. "Nach heutigem Stand müsste der Umsatz aber mehr als die Hälfte zurückgehen, bis es für die DAX-Notiz kritisch wird", sagt Streich. Das würde zudem mindestens ein bis zwei Jahre dauern. Bis Donnerstag waren 68,58 Prozent der Linde -Aktien zum Tausch in Linde-plc-Papiere eingereicht worden.