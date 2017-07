€uro am Sonntag

stieg der Anteil der Topmanagerinnen in 160 börsennotierten Unternehmen zum vierten Mal in Folge. Dies geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens EY hervor. Zum 1. Juli arbeiteten insgesamt 47 weibliche Vorstände in Unternehmen aus dem DAX, MDAX, SDAX und TecDAX - vier mehr als vor einem halben Jahr und sieben mehr als 2016. Der Frauenanteil lag damit bei 6,9 Prozent, vor einem halben Jahr waren es 6,4 Prozent.: Wenn die Zahl der Topmanagerinnen weiterhin in demselben Tempo steigt wie im ersten Halbjahr, dauere es noch bis zum Jahr 2040, bis ein Drittel der Vorstands­posten mit Frauen besetzt ist, heißt es in der Studie weiter. Bis ganz an die Spitze schaffen es ohnehin die wenigsten: Lediglich drei Vorstands­chefinnen gab es in den 160 Konzernen zum Ende des ersten Halbjahres - zwei jeweils in einem TecDAX-Unternehmen (GFT Technologies, Medigene) und eine bei der SDAX-Firma Hamburger Hafen und Logistik (HHLA).