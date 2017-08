€uro am Sonntag

Siemens will seine Vorzeigesparte Medizintechnik 2018 an die Börse bringen. Wie der Konzern bei der Vorlage der Quartalszahlen mitteilte, soll die Erstnotiz des Hauptergebnisträgers mit dem Verkauf neuer Aktien an Anleger im ersten Kalenderhalbjahr 2018 er­folgen. Einige Marktteilnehmer hatten noch in diesem Jahr damit gerechnet. Mit den erwar­teten Milliardenerlösen sollen nicht nur Zukäufe finanziert werden.

Die Sparte mit dem Namen Healthineers benötige auch insgesamt mehr Flexibilität für die Expansion, sagte der zuständige Vorstand Michael Sen. Er deutete eine mögliche Emission in den USA an. Dort seien auch die meisten Konkurrenten gelistet. Entschieden sei aber noch nichts.

"Der Zeitplan steht"

Außerdem soll nur ein Minderheitsanteil abgegeben werden. "Wir werden auch mittelfristig die Führung behalten", sagte Sen. Insgesamt wird der Bereich auf einen Wert von bis zu 40 Milliarden Euro taxiert. Das Unternehmen hat sich damit erstmals zu Zeitplan und Form des bereits früher in Aussicht gestellten Börsengangs geäußert. Bisher stand im Raum, dass Siemens alternativ die neuen Aktien via Abspaltung (Spin-off) an die eigenen Aktionäre weitergeben könnte, wie das bei der Lichtsparte Osram der Fall war. Auch die Fusion mit einem börsennotierten Konkurrenten wurde für die Medizintechnik erwogen, aber wieder verworfen.

"Der Zeitplan für den Börsengang steht", erklärte Sen. "Die Schritte sind definiert. Wir haben eine auf Wachstum ausgerichtete, nachhaltige Strategie, um auch mittelfristig eine marktführende Position zu sichern."

Unterdessen hat Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser die Erwartungen an eine rasche Fusion der Eisenbahnsparte mit einem Konkurrenten gebremst. Zuletzt war immer wieder über eine Zug- und Signaltechnik-­Allianz mit dem kanadischen Hersteller Bombardier spekuliert worden. Kaeser sagte, die Branche müsse darauf reagieren, dass in China fast unbemerkt von den Wettbewerbsbehörden durch die Fusion der Nummern 1 und 2 der Weltmarktführer CRRC entstanden sei. "Natürlich wird man eine starke Nummer 2 bauen müssen", so der Siemens-Chef. Er würde aber nicht darauf wetten, dass es schnell gehe. Das Geschäft von Siemens in dem Bereich sei "in gutem Zustand".

Aufholjagd im Schlussquartal

Der Konzern legte am Donnerstag ansonsten einen eher durchwachsenen Zwischenbericht vor, die Aktie geriet daraufhin unter Druck. Weniger rund lief es etwa im Windgeschäft ­Siemens Gamesa und in der Strom­erzeugung Power and Gas. Rückgänge im Auftragseingang sollen aber im Schlussquartal aufgeholt werden. Siemens bleibe auf Kurs für ein weiteres Rekordjahr, so Kaeser.

