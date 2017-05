€uro am Sonntag

Mit SolarWorld hat auch der letzte deutsche Solartechnik-Pionier aufgegeben: Das Unternehmen hat am Donnerstag nach jahrelangem Überlebenskampf Insolvenzantrag wegen Überschuldung gestellt: Die Restrukturierung sei gescheitert.machte erneut Billigimporte aus China für den Niedergang verantwortlich: "SolarWorld hat in den USA und in Europa den Kampf gegen illegales Preisdumping angeführt", erklärte Asbeck gegenüber €uro am Sonntag. "Dieses Dumping hat jetzt noch mal zugenommen." Chinesische Firmen würden Antidumping- Maßnahmen durch Produktionsverlagerung in Nachbarländer oder durch Umgehung unterlaufen. "Die Preise für Solarzellen sind seit Mitte 2016 massiv abgestürzt."Die Anfang 2017 ergriffenen Maßnahmen wie etwa der Abbau von 400 der 3300 Arbeitsplätze reichten für eine positive Fortführungsprognose nicht mehr aus, sagte Asbeck. Er steht selbst in der Kritik, zu lange am Massengeschäft festgehalten zu haben. Die SolarWorld-Aktie fährt seit Bekanntgabe der Pleite Achterbahn: Der Kurs brach um bis zu 80 Prozent auf 0,68 Euro ein, am Freitag verdoppelte er sich auf knapp 1,40 Euro.(WKN: A1YCN1 und A1YDDX ) gehandelt, die bis 2019 laufen. Wie viel Anlegergeld gerettet werden kann, ist offen. Laut Anlegeranwalt Klaus Nieding hängt es auch davon ab, ob es eine Abwicklungsinsolvenz oder eine Restrukturierung mit Insolvenzplan geben wird. Zudem prüfe man "Schadenersatzansprüche der Anleger gegen Prospektverantwortliche und Dritte", sagte Nieding.Die Anleihen haben zwar bei der Bedienung der Schulden Priorität. Gefahr droht aber durch Spekulanten, die sie nun billig kaufen, um sich Stimmrechte im Gläubigerausschuss zu sichern. Im Insolvenzverfahren genügt ihnen eine niedrige Rückzahlungsquote, um Gewinne einzustreichen, während langfristig treue Anleger hohe Verluste hätten.