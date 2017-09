STADA: Ein Sanierer soll es richten

€uro am Sonntag

Beim Arzneimittelhersteller STADA werden die personellen Weichen wieder neu gestellt: Der ehemalige Ratiopharm-Chef Claudio Albrecht solle neuer Vorstandschef werden, teilten die Finanzinvestoren Bain und Cinven am Freitag mit. Albrecht gilt als erfahrener Sanierer. Zur Seite gestellt wird ihm Mark Keatley als Finanzchef. STADA hatte erst im Juli die Führungsspitze ausgetauscht. Vorstandschef Engelbert Tjeenk Willink und Finanzchef Bernhard Düttmann galten von vornherein als Übergangschefs.Bei der Hautptversammlung am vergangenen Mittwoch sorgte Aufsichtsratschef Carl Ferdi­nand Oetker für Aufregung, als er die überraschten Aktionäre aufforderte, Ex-Chef Matthias Wiedenfels, dessen Vorgänger Hartmut Retzlaff und Ex-Finanzchef Helmut Kraft nicht zu entlasten - anders als es die im Saal ausliegende Tagesordnung vorsah. Als Grund für den plötzlichen Sinneswandel des Kontrollgremiums nannte er "belastbare ­Erkenntnisse für schwerwiegende Pflichtverletzungen". Eine bedeutende Rolle hätten Beraterverträge ohne erkennbare Beraterleistung gespielt.Noch während der Hauptversammlung wies Wiedenfels die Vorwürfe zurück: Die genannten Themen seien lange bekannt gewesen und böten "keinerlei Anhaltspunkte für Pflichtver­letzungen", ließ er über seine Anwältin mitteilen. Der plötzliche Schwenk, ihm die Entlastung zu verweigern, sei nicht nachvollziehbar.Empört über das Gebaren ­ bei dem MDAX-Konzern waren auch die Aktionärsvertreter. Winfried Mathes von der Dekabank machte seinem Ärger Luft: STADA sei ein Lehrstück für schlechte Unternehmensführung. Die Querelen glichen einer Seifenoper, "die man mit dem Titel ‚Alle zusammen - jeder für sich‘ beschreiben könnte".Sämtliche Ungereimtheiten müssten "schonungslos auf­geklärt werden", forderte auch Peter Barth vom Anlegerschutzverein DSW. "Geld gemacht haben die Hedgefonds, verloren hat die Gesellschaft". STADA habe "ihre über Jahrzehnte aufgebaute Identität verloren". Letztlich stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit dafür, die Abstimmung über die Entlastung zu vertagen. Juristisch hat sie ohnehin keine Folgen.Kaum hatten die Aktionäre das Frankfurter Congress Center verlassen, funkte US-Hedgefondsmanager Paul Singer den ­Investoren Bain und ­Cinven bei der beabsichtigten vollständigen Übernahme ­dazwischen. Er will einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag nur unterstützen, wenn die Abfindung mindestens 74,40 Euro pro Aktie beträgt. Der als hartnäckig geltende Singer hält knapp zehn Prozent der Anteile und spekuliert offensichtlich auf eine satte Abfindung. Bain und Cinven erklärten, man nehme den Vorstoß von Paul Singer zur Kenntnis. Den Investoren war Mitte August im zweiten Anlauf die 5,3 Milliarden Euro schwere Übernahme von STADA geglückt.