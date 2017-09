Thyssenkrupp: Hiesinger warnt vor Verbrenner-Verbot

€uro am Sonntag

"Das würde bei vielen Unternehmen am Tag der Entscheidung zu enormen Wertberichtigungen führen", sagte er am Dienstag vor Journalisten in Essen. Hiesinger verglich das Risiko mit den Milliardenabschreibungen im Energiesektor infolge des beschleunigten Atomausstiegs., sondern auch Zulieferer wie Thyssenkrupp . Wie hoch das Abschreibungsrisiko ist, wollte Hiesinger nicht spezifizieren. Der DAX-Konzern macht 25 Prozent seines Umsatzes, rund zehn Milliarden Euro, mit Produkten für die Autoindustrie. Rund 20 Prozent davon hängen vom Verbrennungsmotor ab.In den vergangenen drei Jahren hat das Unternehmen eine Milliarde Euro in den Bereich investiert. "Das ist für uns eine Wachstumsmaschine", sagt Hiesinger. Chancen sieht er vor allem bei Lenkungs- und Dämpfungssystemen, die antriebs­unabhängig sind. Thyssenkrupp präsentiert sich kommende Woche erstmals seit zehn Jahren wieder auf der Automesse IAA.