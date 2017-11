Trump setzt mit Jerome Powell auf Kontinuität

€uro am Sonntag

US-Präsident Donald Trump hat den bisherigen Fed-Direktor Jerome Powell zum Nachfolger von US-Zentralbankchefin Janet Yellen ernannt. Damit setzt Trump bei der Besetzung des für die weltgrößte Volkswirtschaft wichtigen Spitzenpostens auf Kontinuität. ­Yellens Amtszeit endet am 4. Februar 2018. Der Senat muss die Personalie noch bestätigen.Der 64-jährige Powell steht für eine Fortsetzung des von ­Yellen eingeschlagenen Kurses moderater Zinsanhebungen. Investoren erwarten, dass sich an den Rahmenbedingungen für den jahrelangen Höhenflug an der Wall Street wenig ändern wird. Zum anderen gilt Powell, einziges Fed-Direktoriumsmitglied mit republikanischem Parteibuch, auch als Befürworter einer wieder stärkeren Deregulierung des Finanzsektors. Damit liegt er auf Linie des Präsidenten, der die derzeitigen Regeln für überzogen hält."Mit Powell setzt die Trump- Regierung auf geldpolitische Kontinuität", erläuterte Kapitalmarktexperte Robert Halver gegenüber €uro am Sonntag die Personalie. "Ähnlich wie Yellen gilt Powell als ‚Taube‘. Jede nachteilige Irritation der Kapitalmärkte seitens der Fed wird er vermeiden." Mit Powell habe man sich für Pragmatismus statt für theoriegebundene Zinspolitik entschieden, wie sie der ­Yellen-Vorgänger Ben Bernanke verfolgt habe.Der neue Fed-Chef könne allerdings auch dabei helfen, den Vorsprung der US-Banken gegenüber der europäischen Konkurrenz weiter zu vergrößern, glaubt Halver. Eine Lockerung der sogenannten Volcker Rule, wonach der Eigenhandel bislang untersagt wurde, würde zu einer Gewinnerholung der US-Banken führen. "Und je deregulierter, ertragreicher und damit mächtiger US-Banken sind, umso mehr sind sie der regulierten, ertragsschwachen und angeschlagenen europäische Konkurrenz überlegen", warnt der Kapitalmarktexperte der Baader Bank.Zuletzt war neben Powell als Kandidat für die Fed-Spitze noch der US-Starökonom John Taylor im Rennen, ein Verfechter einer strafferen Geldpolitik und aggressiverer Zinsschritte, dem aber letztendlich das Image des konjunkturschädlichen "Falkens" den Weg an die Spitze versperrte.Powell steht dennoch vor einer Gratwanderung: Er muss die Börsen von den massiven Geldspritzen der vergangenen Jahre entwöhnen, ohne den Konjunkturaufschwung abzuwürgen. Die nächste Leitzins­erhöhung wird für Dezember erwartet. Dies dürfte die letzte große Entscheidung unter Yellens Ägide sein, bevor sie den Stab an Powell weitergibt. Der Jurist gilt außerdem als ein ­Kompromisskandidat, den Republikaner und Demokraten gleichermaßen akzeptieren können. Trump sagte, er hoffe auf eine rasche Bestätigung durch die Parlamentskammer. Powell sei "stark, engagiert und klug" und damit bestens für die Aufgabe geeignet. "Er weiß, was nötig ist, damit eine Wirtschaft wächst."Deutsche-Bank-Chefanlagestratege Ulrich Stephan glaubt, dass sich auch ein Fed-Präsident Powell nicht dem Druck entziehen könne, die Zinszügel weiter anzuziehen. "Der Markt unterschätzt das Potenzial an Zinssteigerungen massiv. Und mit potenziellen Steuersenkungen aus der gerade angekündigten Steuerreform durch die Trump- Administration verschärft sich der potenzielle Zinsdruck weiter - auch unter einem Fed- Chairman Jerome Powell", sagte Stephan gegenüber €uro am Sonntag.Powell selbst kündigte an, nach dem Fed-Mandat Vollbeschäftigung und stabile Preise anzustreben. Dabei habe er die Auswirkungen der Fed-Politik auf die Bürger im Blick: "Wir wissen, dass geldpolitische Entscheidungen für Familien wichtig sind." Zugleich würdigte er die Leistung Yellens, die wiederum einen reibungslosen Wechsel zusicherte.