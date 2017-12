US-Steuerreform: Trump legt Feuer

€uro am Sonntag

Bildquellen: Ian MacNicol/Getty Images, Spencer Platt/Getty Images

US-Präsident Donald Trump will seine geplante Steuerreform noch vor Jahresende als Gesetz unter Dach und Fach bringen. Dass der US-Kongress am Donnerstag mit einem Übergangshaushalt eine drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung abgewendet hat, verschafft ihm Spielraum dafür.Die Pläne sehen vor allem deutliche Senkungen bei der Unternehmensteuer von bislang 35 auf 20 Prozent vor, außerdem verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten. Enthalten ist auch eine Strafsteuer auf Importe, etwa eine Extrasteuer von 20 Prozent auf grenzüberschreitende Geschäfte. Dies sorgt bei deutschen Unternehmen für Unruhe. Der deutsche Industrieverband BDI sieht in Trumps Vorhaben einen "klar protektionistischen Charakter".Da zudem noch keine konkrete Ausgestaltung der geplanten Gesetze vorliegt, lassen sich Auswirkungen auf die DAX-­Konzerne derzeit kaum bestimmen. Zunächst hatte die Aussicht auf die Steuerreform zu Wochenbeginn vor allem Aktien von Unternehmen mit starkem US-Geschäft beflügelt, etwa den Gesundheitskonzern Fresenius Medical Care. "Wir können mögliche Effekte derzeit beispielsweise nur über die Anzahl der Mitarbeiter in den USA abschätzen", erläutert Commerzbank -Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Demnach könnten besonders Fresenius Fresenius Medical Care und Continental profitieren."Nach einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PWC wachsen viele DAX-Konzerne derzeit ­ohnehin wesentlich stärker in den USA als in Deutschland. ­So haben mittlerweile zwölf DAX-Unternehmen einen größeren Umsatz in den Vereinigten Staaten als in der Heimat. Allein Fresenius Deutsche Telekom und SAP kommen bereits auf ­jeweils mehr als 30 Prozent Umsatzanteil in den USA."Die Dimension unterstreicht aber auch die Bedeutung der freien Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA, verglichen beispielsweise mit China. Eine Beschränkung der US-Handelsbeziehungen hätte signifikante Folgen für die deutsche Industrie", warnt auch Klaus-Peter Gushurst, Mitglied der Geschäftsführung von PWC Deutschland im Bereich Indus­tries and Innovation. Lediglich die beiden DAX-Unternehmen BMW und Infineon erzielten ­einen höheren Umsatz in China als in den Staaten oder in Deutschland.Von der US-Steuerreform wird Europa nach Einschätzung von Ifo-Chef Clemens Fuest eher kurzzeitig profitieren, aber längerfristig den Druck eines schärferen Steuerwettbewerbs zu spüren bekommen. Jobs und Investitionen drohten in die USA abzuwandern, wenn nicht auch die Europäer mit Steuerreformen reagierten, sagt Fuest. Der Unternehmensteuer­experte Christoph Spengel vom ZEW Mannheim rechnet vor allem bei Direktinvestitionen mit einem Sog in Richtung USA: "Der Steuerwettbewerb wird eine neue Dimension bekommen - vor allem auch unter den Europäern untereinander."Der US-Senat hatte am Mittwoch beschlossen, mit dem Repräsentantenhaus die Steuer­entwürfe beider Kammern abzugleichen. Erst danach kann die Reform Gesetz werden. Für Trump ist die Verwirklichung der Steuerreform wichtig, weil er mit dem größten Umbau des Steuersystems seit den 80er- Jahren ein zentrales Wahl­versprechen einlösen würde. Zudem würde er damit sein erstes großes Gesetzesvorhaben überhaupt durchbringen.