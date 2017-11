Verdacht der Befangenheit: Platzt der Cum-Ex-Prozess?

€uro am Sonntag

In der Haut der Richter der Wirtschaftsstrafkammer beim Landgericht Wiesbaden möchte man in diesen Tagen nicht stecken. Sie müssen über die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen den früheren Steueranwalt Hanno Berger und einige Aktienhändler der HypoVereinsbank (HVB) entscheiden. Zum einen ist die Materie Cum-Ex, um die es geht, nicht ganz einfach, zum anderen fordert das Strafrecht die Benennung einer konkreten Norm, gegen welche die Beschuldigten verstoßen haben; und zum dritten ist fraglich, ob der die Anklage vertretende Staatsanwalt, Dr. Hun Chai, nicht befangen ist.Berger soll einen großen Berliner Immobilienkaufmann dahingehend beraten haben, unter Zuhilfenahme von durch die HVB zur Verfügung gestellten Krediten mit den Aktienhändlern der HVB in London und einer englischen Brokerfirma rund um den Dividendenstichtag eines Unternehmens herum umfangreiche Kassa- und Terminmarkttransaktionen in der Aktie durchzuführen. Diese hätten im Ergebnis nicht nur dazu geführt, die steuerliche Diskriminierung der Ausländer beim Dividendenbezug zu kompensieren, sondern auch erlaubt, dass eine nur einmal abgeführte Kapitalertragsteuer mehrfach an verschiedene Beteiligte erstattet wurde.Allerdings macht die mangelnde Identifizierbarkeit der Herkunft einer Aktie (die es in der Regel nur als Globalurkunde gibt) aufgrund vielfältiger virtueller Umbuchungsvorgänge und Saldierungen zwischen der Vielzahl von Aktienkäufern und -verkäufern einen Nachweis wohl unmöglich.Die seinerzeit bestehenden - bis Ende 2011 defizitären - Vorschriften zur Kapitalertragsteuer-Anrechnung angewendet zu haben, wird den Beschuldigten nun vorgeworfen. Ob die Wiesbadener Richter sich tatsächlich mit der Krücke behelfen, dass erst ein zwischen den Parteien womöglich abgestimmtes Verhalten den Steuerschaden ermöglicht habe und man deshalb mit der allgemeinen Strafvorschrift von Paragraf 370 Abgabenordnung auskomme, bleibt abzuwarten. Eine konkrete Strafnorm, gegen die verstoßen wurde, gibt es wohl nicht.. Staatsanwalt Chai war von 2007 bis 2011 Steueranwalt in der Kanzlei Clifford Chance. Dort war ausweislich einer 2013 öffentlich gewordenen internen Untersuchung der HVB das Cum-Ex-Modell entwickelt worden, mit dem die Münchner seit 2005 ihren Eigenhandel aufpeppten - also lange, bevor Berger mit dem Berliner Immobilienhändler vergleichbare Transaktionen durchführte.Da ist es schwierig, sich vorzustellen, dass Chai mit der Sache nicht vorbefasst war. Und es verwundert, warum von den Cum-Ex-Beratern nun nur Berger, aber nicht seine früheren Kollegen angeklagt werden. Auf Chais Rolle angesprochen, richtet die Generalstaatsanwaltschaft lapidar aus: "Die Strafprozessordnung kennt (...) kein förmliches, gerichtlich durchsetzbares Ablehnungsrecht gegenüber einem Staatsanwalt. Unabhängig hiervon prüft unsere Behörde bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte grundsätzlich, ob Anlass für die Besorgnis einer Befangenheit, zum Beispiel aufgrund einer beruflichen Vorbefassung, besteht." Das dürfte den Wiesbadener Richtern kaum reichen.