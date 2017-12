Vermögensaufbau: Mythen bremsen Anleger aus

€uro am Sonntag

Das zeigt sich auch wieder bei der jüngsten AXA-Deutschland-Fokusbefragung, die das Anlageverhalten der Deutschen im Jahr 2017 untersucht hat. Sparbücher und Tagesgeld folgten jedenfalls erst mit Abstand., weil so viele Anleger hierzulande ihr Erspartes auf Tagesgeld- und Girokonten parken. Fast 1,3 Billionen Euro sollen dort lagern. Zinsen gibt es dafür kaum. Nur wer genau schaut und die verschiedenen Offerten der Banken vergleicht, hat die Chance, etwas mehr als null Prozent zu holen. So zahlt die Consorsbank Neukunden ein Prozent fürs Tagesgeld, bei der ING-DiBa erhält man immerhin noch 0,75 Prozent.Die AXA hakte auch nach, warum die Anleger eher selten in Aktienfonds investieren. Das Ergebnis überrascht, denn 58 Prozent der Deutschen glauben, mit einer Geldanlage an der Börse "unkontrollierbare Risiken einzugehen." Fast die Hälfte - nämlich 46 Prozent - ist sogar der Meinung, dass "Geldanlage an der Börse genauso riskant ist wie ins Spielcasino zu gehen".dominierten die Vorstellung von der Börse, weshalb sich die Deutschen viele Chancen verbauen würden, kommentiert Patrick Dahmen, Vorstandsmitglied bei AXA, das Ergebnis. Aber die schon Jahre andauernde Niedrigzinsphase habe offenbar ein Umdenken in Deutschland eingeleitet, meint er und ergänzt: Nur bei der Umsetzung der Erkenntnis hake es noch.