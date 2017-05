€uro am Sonntag

Später spezialisierte er sich auf Algorithmen für Suchmaschinen. 2000 gründete er die Suchmaschine Baidu , die 2005 an die Nasdaq ging. Das Tagesgeschäft steuert heute Qi Lu, ein Ex-Microsoft-Manager. Li kümmert sich um die Strategie. Die neue Führungsstruktur hat mit operativen Schwächen zu tun: 2016 verlangsamte sich das Wachstum. Peking reguliert die Onlinewerbung strikter.Die Essensauslieferung Waimai und der Gruppeneinkauf Nuomi. Beide belasten das Ergebnis. Die Führungsspitze verzettelte sich mit einem Apollo-Projekt, autonomem Fahren und künstlicher Intelligenz. Gleichzeitig rollen die Rivalen Alibaba und Tencent den Markt auf. Im ersten Quartal sank der Gewinn um zehn Prozent. Von der Spitze knickte der Kurs um ein Fünftel ein. Mehrere Milliarden Dollar liegen in der Kasse, es gibt keine Schulden. Die Marge ist hoch. Eine Gelegenheit für Spekulative.

Branche: Internet

Firmensitz: Peking, China

Börsenwert: 58,4 Mrd. €



