€uro am Sonntag

Bildquellen: Carnival Cruise Line

des italienischen Kreuzfahrtschiffs "Costa Concordia" gerät allmählich in Vergessenheit. Der Betreiber und Weltmarktführer bei Kreuzfahrten profitiert von hoher Nachfrage und steigenden Ticketpreisen. Der abgestürzte Ölpreis entlastet die Kostenseite. Im ersten Quartal legte der Umsatz von 3,65 auf 3,79 Milliarden Dollar zu. Der Überschuss verdoppelte sich von 142 auf 352 Millionen Dollar.Beliebt sind Reisen in die Karibik, nach China und Kuba. Die Kunden lieben eben die Sonne und schöne Sandstrände. Die meisten Kunden gehen in Florida und New York an Bord. Asien holt auf. Fast eine Million Chinesen gingen 2015 auf ein Kreuzfahrtschiff, das waren 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Getränkeverkäufe, Kasino- und Telekommunikationsumsätze spülen Rekordsummen in die Kasse.gehören Aida, Princess und Cunard. Es gibt nur zwei bedeutende Konkurrenten, und zwar Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line . Chef Arnold Donald erhöhte die Ergebnisprognose je ­Aktie fürs laufende Jahr. Die Bewertung der ­Aktie ist moderat, die Dividendenrendite von knapp drei Prozent kann sich sehen lassen.: Tourismus: Miami, Florida (USA): 34,1 Mrd. €