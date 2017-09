Hot Stock der Wall Street: Gartner

€uro am Sonntag

Der Sprung ist auf die Übernahme des Rivalen CEB ­zurückzuführen. Ohne den Deal wäre der ­Umsatz um 13 Prozent gestiegen, was noch immer gut ist. Seit geraumer Zeit sind Umsatzzuwächse um zehn bis 15 Prozent Usus. ­Gartner berät 11.000 Unternehmen, welche Security-, Cloud-Lösung oder Gehaltsabrechnung sie nehmen sollen.Die Kunden sind treu, 83 Prozent verlängern ihren Vertrag. Aufgrund des rasanten technologischen Wandels besteht enormer Beratungsbedarf. Voriges Jahr kamen 2,4 Milliarden Dollar Umsatz zusammen. Bis Silvester strebt Vorstandschef Gene Hall zwischen 3,2 und 3,3 Milliarden Dollar Umsatz an. Das Ergebnis je Aktie soll 3,32 bis 3,49 Dollar erreichen., dass keine teuren Fabriken, Lager oder Forschungsabteilungen zu bezahlen sind. Das reduziert das Risiko. Gleichzeitig ist das Geschäft margenstark. Der Techprofi, gegründet 1979, dürfte ­langfristig solide weiter wachsen.

Branche: Technologiedienste

Firmensitz: Stamford (Connecticut/USA)

Börsenwert: 9,1 Mrd. €



Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

