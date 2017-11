Hot Stock der Wall Street: Priceline Group

€uro am Sonntag

Der Schwerpunkt liegt auf der Hotelvermittlung, hier fließen üppige Provisionen. Wegen eines durchwachsenen dritten Quartals samt flauen Ausblicks für das Abschlussquartal brach der Kurs soeben ein. Der Reisevermittler verlor bis zu 14 Prozent., direkt Zimmer über deren Portale zu buchen. Hinzu kommen private Zimmeranbieter wie AirBnB, die mit Hotels konkurrieren. Für das vierte Quartal erwartet Priceline acht bis 13 Prozent mehr Hotelzimmer-Vermittlungen.Zum Vergleich: Im vierten Quartal 2016 legte diese wichtige Steuerungsgröße noch um 31 Prozent zu. Chef Glenn Fogel sieht China als den wichtigsten Markt. Am Marktführer aus Shanghai, Ctrip.com , beteiligte man sich 2015 mit zwei Milliarden Dollar. Die Amerikaner investierten 450 Millionen Dollar in die chinesische Webfirma Meituan-Dianping. Der Kursrutsch scheint übertrieben. Der Tourismus boomt, Onlinebuchungen haben Nachholbedarf.

Branche: Internet/Touristik

Firmensitz: Norwalk, Connecticut (USA)

Börsenwert: 70,0 Mrd. €



Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

Bildquellen: Gary Blakeley / Shutterstock.com, Istockphoto, lenetstan / Shutterstock.com