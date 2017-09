Francotyp Postalia: Ein ganz spezielles Papier

€uro am Sonntag

Das Kursziel war zwar noch nicht erreicht, doch Francotyp-Postalia hat bereits sechs Monate nach Besprechung im Dezember ein Plus von rund 30 Prozent gebracht. Immerhin lief die Story 2016 und auch im ersten Quartal 2017 lag man gut im Plan. Voriges Jahr steigerte der Anbieter von Frankier- und Kuvertiermaschinen sowie von Dienstleistungen zur Briefkommunikation den Umsatz um 6,2 Prozent auf 203,0 Millionen Euro.nach oben. Auch in den ersten drei Monaten gab es Zuwächse beim Umsatz um 8,1 Prozent. Der Gewinn stagnierte zwar in dem Zeitraum, aber das war eine Folge der Strategie mit Fokus auf Kunden, Wachstum und Umbau.betrachtet weniger erfreulich. Francotyp steigerte zwar den Umsatz in den drei Monaten um 4,1 Prozent, doch Sonderbelastungen im Rahmen der Strategie und obendrein Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Fehlverhalten von Mitarbeitern drückten den Quartalsgewinn auf null. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum standen noch 1,5 Millionen Euro zu Buche., viele räumten die Aktie aus dem Depot. Infolgedessen fiel der Kurs in den vergangenen zwei Wochen um rund 25 Prozent. Der Kursverfall könnte indes eine gute Gelegenheit zum Einstieg sein. Firmenchef Rüdiger Andreas Günther hält an den mittelfristigen Prognosen fest. Der Umsatz soll bis 2020 auf 250 Millionen Euro steigen und die Gewinnspanne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 13,4 Prozent 2016 auf 17 Prozent zulegen.. Mittelfristig sind aber deutlich steigende Gewinne bis 1,0 Euro je Aktie drin. Anleger setzen darauf, dass der Titel jetzt wieder einen Lauf beginnt.Mittelfristig sind Gewinne um 1,0 Euro je Aktie und Kurse von über zehn Euro drin. Kursrückgang zum Einstieg nutzen.ISIN: DE 000 FPH 900 0 Gew./Aktie 2018e: 0,60 €KGV 2018/Dividende: 8,0/3,3 %EK * je Aktie/KBV: 2,22 €/2,2EK *-Quote: 21,5 %Kurs/Ziel/Stopp: 4,80/7,50/3,30 €* E