€uro am Sonntag

Bildquellen: PORR, Porr AG

und die Aktien des Sektors steigen. Die deutsche Bilfinger konnte sich von ihrem Zehnjahrestief aus 2016 um 50 Prozent nach oben absetzen, LafargeHolcim bringt auf Sicht von zwölf Monaten ein Plus von 40 Prozent und die Aktie von Hochtief klettert von einem Kursrekord zum nächsten. Nur die Porr AG fällt zurück. Während Konkurrenten schöne Kursgewinne vorweisen, hat die Aktie seit Jahresstart 25 Prozent an Wert verloren.. Die Aktie ist günstig und technisch spannend. Der Baukonzern deckt alle Sparten ab. Ob Wohn- und Gewerbebau, Hoch- und Tiefbau oder Verkehrswegebau: Die Wiener arbeiten an vielen Projekten insbesondere in Deutschland und Österreich, der Schweiz und in Osteuropa.- vor allem im Ausland. Seit 2013 stieg die Auslandsquote von 35,9 auf 47,6 Prozent, die Produktionsleistung kletterte um 25 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Im ersten Quartal gab es ein weiteres Plus von 18,4 Prozent und der Auftragsbestand kletterte um 7,3 Prozent. Weiteres Wachstum ist zu erwarten. Der Bauexperte hat Länder wie Dänemark und Schweden im Visier und kauft zu.mit der deutschen Oevermann ein Spezialist für Hoch- und Verkehrswegebau übernommen. Zudem arbeitet Porr im Rahmen eines Digitalisierungsprojekts an seiner Effizienz, die Margen dürften steigen. Trotz des Wachstums und der guten Perspektiven kommt die Aktie auf Basis 2017 nur auf ein Zwölfer-KGV. Andere Firmen der Branche bringen es oft auf KGVs um 20.. Der Kurs notiert an der unteren Begrenzungslinie des langfristigen Aufwärtstrends. Anleger setzen darauf, dass der Titel von dort schnell nach oben dreht.