Publity: Auf den Rebound setzen

€uro am Sonntag

Bildquellen: pupunkkop / Shutterstock.com, Istockphoto, Tang Yan Song / Shutterstock.com

Das ursprüngliche Kurs­potenzial war schon zur Hälfte der Zeit erreicht - viel schneller als erwartet. Bereits drei Monate nach unserer Empfehlung von Publity Anfang Januar brachte die Aktie des Immobilienverwalters ein Plus von 15 Prozent. Seit Mitte September allerdings hat das Papier deutlich korrigiert. Inklusive der im Juni gezahlten Dividende von 2,80 Euro und dem entsprechenden Abschlag ist der Gewinn fast aufgezehrt.. Operativ ist Publity nach wie vor auf Wachstumskurs. Das in Leipzig ansässige Unternehmen ist als Asset-Manager auf Büroimmobilien spezialisiert und baut auch das zweite Standbein, die Verwertung von Non-performing ­Loans aus - das sind gefährdete Kredite. Umsätze erzielen die Sachsen aus der Verwaltung der Objekte und aus einer Vermittlungsgebühr beim Kauf der Immobilien. Im Verkaufsfall gibt es eine Beteiligung an Gewinnen.der verwalteten Objekte ab. Hier geht es seit Jahren steil nach oben. Konnte der Immobiliendienstleister die Assets under Management voriges Jahr auf drei Milliarden Euro fast verdoppeln, so liegt der Bestand nun schon bei vier Milliarden Euro.Bis Jahresschluss erwartet Firmenchef Thomas Olek einen Anstieg des Volumens auf 5,2 Milliarden Euro, Ende 2018 sollen es sieben Milliarden Euro sein. Auch das Volumen an Non- performing Loans wächst. Ende 2016 waren das 2,4 Milliarden Euro, so sind es nun 3,2 Milliarden. Der Gewinn wächst rasant. Im vergangenen Jahr gab es einen Anstieg von 2,27 auf 3,89 Euro je Aktie, in diesem Jahr könnten es fünf Euro je Anteil sein. Die Dividende für 2017 könnte bei 3,50 Euro liegen. Die Aktie hat von der Unterstützung bei 34 Euro gedreht. Da könnten schnell 40 Euro drin sein.- die Aktie ist spottbillig. Anleger setzen auf den schnellen Rebound.ISIN: DE 000 697 250 8 Gew./Aktie 2018e: 6,0 €KGV 2018/Dividende: 5,8/8,7 %EK * je Aktie/KBV: 8,78 €/4,0EK *-Quote: 49,0 %Kurs/Ziel/Stopp: 34,70/54,50/24,30 €* Eigenkapital, eigene Schätzungen