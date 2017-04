Europa-Geschäft bringt Versandhändler Takkt guten Jahresauftakt

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Büromöbelversender TAKKT hat zum Jahresauftakt von guten Geschäften in Europa profitiert. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, stieg der Umsatz im ersten Quartal um 5,5 Prozent auf 288,8 Millionen Euro. Ohne Währungs- und andere Sondereffekte lag das Wachstum bei 4,1 Prozent.

Von Januar bis März ging das Vorsteuerergebnis (Ebit) im Konzern dagegen um 4,7 Prozent auf 44,9 Millionen Euro zurück. Der Grund dafür ist laut Takkt der positive Einmalertrag im ersten Quartal des Vorjahres. Größter Einzelaktionär des Konzerns ist die Familie Haniel. Sie hält über die Hälfte der Anteile. Die 2000 Mitarbeiter zählende Firma ist auch Büroausstatter, zudem werden unter anderem Lagerregale versandt./ngu/DP/tos