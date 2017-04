Europaabgeordnete wollen Schottland eine Tür zur EU offen halten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die europäischen Grünen wollen Schottland nach dem Brexit die Tür zur Europäischen Union offen halten. Auf Initiative der Grünen-Europaabgeordneten Terry Reintke verfassten sie am Wochenende einen Brief an das schottische Regionalparlament, den auch Abgeordnete anderer Fraktionen und Parlamente mittrugen.

"Wenn Schottland ein unabhängiger Staat werden sollte und sich entschlösse, die EU-Mitgliedschaft zu behalten, bieten wir unsere volle Unterstützung an, um einen möglichst raschen, glatten und geordneten Übergang sicherzustellen", heißt es darin. "Schottland wäre als Vollmitglied der Europäischen Union höchstwillkommen." Insgesamt 50 Abgeordnete unterschrieben.

Im Juni 2016 hatte Schottland gegen den EU-Austritt Großbritanniens gestimmt, für den es gleichwohl landesweit eine knappe Mehrheit gab. Das schottische Parlament forderte deshalb kürzlich ein neues Unabhängigkeitsreferendum./vsr/DP/he