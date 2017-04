Europäische G7-Länder hoffen auf klare US-Syrien-Strategie

Lucca (Reuters) - Kurz vor dem Treffen der G7-Außenminister in Italien wächst unter europäischen Ländern der Unmut über widersprüchliche Signale zur Syrien-Politik der USA.

Während US-Außenminister Rex Tillerson am Wochenende weiter den Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) als Priorität nannte, erklärte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, den Sturz Assads zum obersten Ziel. Haleys Äußerungen nähren Hoffnungen in Europa auf volle US-Unterstützung für einen Regierungswechsel in Damaskus. Doch ein hochrangiger europäischer Diplomat sagte, bei den G7-Vorbereitungen würden sich die US-Vertreter bisher nicht dafür engagieren: Die Amerikaner "tappen planlos im Dunkeln".

Die Außenminister der sieben führenden Industrieländer kommen im toskanischen Lucca zusammen, um den G7-Gipfel Ende Mai auf Sizilien vorzubereiten. Der Gruppe gehören neben den USA, Italien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland auch Kanada und Japan an. Nach dem US-Angriff auf einen Militärstützpunkt in Syrien zeichnete sich zuletzt ein Kurswechsel in der Politik von Präsident Donald Trump ab, für den ein Sturz Assads bisher keinen Vorrang hatte. Assad lässt seit sechs Jahren einen Aufstand gegen seine Herrschaft niederschlagen. Er wird von Russland und dem Iran unterstützt.