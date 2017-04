Europas Anleger wagen vor Frankreich-Wahl kaum etwas

Frankfurt (Reuters) - Die Stimmung an den Börsen bleibt so wechselhaft wie das April-Wetter: "Auch wenn der Dax die 12.000er Marke zurückerobern kann, der Schwung ist erst mal raus", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

"Nur eine starke Wall Street kann den Dax aus seiner politischen Lethargie reißen. Denn vor den Wahlen in Frankreich am Wochenende ist an den europäischen Aktienmärkten zunächst Abwarten angesagt."

Der deutsche Leitindex schloss nach einer mehrtägigen Talfahrt am Mittwoch 0,1 Prozent höher bei 12.016,45 Punkten. Der EuroStoxx50 gewann 0,3 Prozent auf 3420,99 Zähler. In den USA legten Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 bis zu 0,8 Prozent zu.

"Die weiteren Aussichten sind insgesamt gar nicht schlecht", betonte Aktienhändler Markus Huber vom Brokerhaus City of London. Nach der Kursrally der vergangenen Monate sei eine Verschnaufpause überfällig gewesen. "Und bislang haben sich die Märkte nicht allzu weit von ihren jüngsten Höchstständen entfernt."

ERST FRANKREICH, DANN GROSSBRITANNIEN

Wenige Tage vor der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl am 23. April liegen die vier aussichtsreichsten Kandidaten in Umfragen fast gleichauf. Ein Sieg der Europa-Kritikerin Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National bei der Stichwahl am 7. Mai würde die Börsen Experten zufolge ins Chaos stürzen.

Einen Monat nach den Franzosen stimmen die Briten über ein neues Parlament ab. Die überraschende Ankündigung von Premierministerin Theresa May hatte das Pfund Sterling am Mittwoch zeitweise auf ein Sechseinhalb-Monats-Hoch von 1,2904 Dollar gehievt. "Eine mögliche Erklärung ist, dass die Neuwahlen als Referendum über die konkrete Brexit-Ausgestaltung gesehen werden und May im Wahlkampf mit einem entschärften Plan antreten wird", schrieben die Analysten der BayernLB in einem Kommentar.

Die britische Währung behauptete ihre Vortagesgewinne größtenteils und kostete 1,2805 Dollar. Daran änderte auch das grüne Licht des britischen Parlaments für die Neuwahlen nichts. Der Euro etablierte sich deutlich über der Marke von 1,07 Dollar und notierte bei 1,0711 Dollar. "Die Zweifel an einem umfangreichen Konjunkturprogramm der Trump-Regierung wachsen", sagte Analyst Alvin Tan von der Bank Societe Generale (SocGen). "Darüber hinaus waren die jüngsten US-Inflationszahlen enttäuschend." Beides dämpft Spekulationen auf rasche Zinserhöhungen der Notenbank Fed.

FINANZWERTE AUF ERHOLUNGSKURS - VIVENDI UNTER DRUCK

Nach sechs Verlust-Tagen in Folge - der längsten Serie seit fast einem Jahr - nutzten einige Anleger die Gelegenheit zum Einstieg bei Finanzwerten. Ein 74-prozentiger Gewinnsprung des US-Geldhauses Morgan Stanley hellte die Stimmung zusätzlich auf. Der europäische Banken-Index legte 1,9 Prozent zu und machte fast die Hälfte seiner vorangegangenen Verluste wett. Die Papiere der Deutschen Bank gewannen zwei Prozent, die Titel der Commerzbank legten 4,4 Prozent zu. Morgan Stanley rückten um 2,7 Prozent vor.

Bei Zalando machten Anleger nach einem enttäuschenden Quartalsgewinn Kasse. Die Aktien des Modehändlers verloren 4,8 Prozent. In den vergangenen vier Wochen hatten sie allerdings gut acht Prozent zugelegt - etwa drei Mal so viel wie der Nebenwerte-Index MDax.

An der Wall Street brachen die Aktien von IBM sogar um bis zu 5,8 Prozent ein und steuerten auf den größten Tagesverlust seit zweieinhalb Jahren zu. Der Quartalsumsatz des IT-Konzerns ging zum 20. Mal in Folge zurück.