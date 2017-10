Eurowings-Chef - Entscheidung zu Air Berlin Technik in Kürze

Berlin (Reuters) - Zum Verkauf der Technik-Sparte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin erwartet die Lufthansa noch für Freitag eine Entscheidung.

"Die Situation ist so, dass ja auch heute noch eine Entscheidung getroffen werden soll (...), ob es einen Käufer für die Air Berlin Technik gibt", sagte Lufthansa-Vorstand Thorsten Dirks am Freitag in Berlin. Der Gläubigerausschuss werde das dann am Dienstag endgültig beschließen, fügte Dirks hinzu, der auch Chef der Lufthansa-Billigtochter Eurowings ist. Von Air Berlin war zunächst kein Kommentar zu erhalten. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Donnerstag berichtet, die Verhandlungen für die Technik und die Frachttochter Leisure Cargo seien auf der Zielgeraden und das Bieterkonsortium um den Berliner Logistiker Zeitfracht und die Wartungsfirma Nayak stehe vor dem Zuschlag.

Knackpunkt bei den Verhandlungen war zuletzt, ob die potenziellen Käufer der Technik-Sparte auch Aufträge zum Warten von Flugzeugen der Lufthansa-Gruppe bekomme. "Sollte es einen Käufer geben, versuchen wir natürlich dort auch weiterhin Kapazitäten von der Air Berlin Technik oder der Nachfolgeorganisation zu beziehen, soweit das machbar ist", sagte Dirks nun dazu. "Das müssen wir dann mit dem neuen Eigentümer verhandeln." Es gebe bereits Gespräche mit Interessenten und dem Sachwalter von Air Berlin. Sollte sich kein neuer Eigner für den Technik-Bereich finden, dann müsse Eurowings das nötige Know-how dazu im eigenen Haus aufbauen.

Eurowings übernimmt rund 80 der gut 130 Air-Berlin-Flugzeuge. Die Lufthansa will 1,5 Milliarden Euro in den Ausbau ihrer Billig-Tochter stecken und insgesamt 3000 neue Stellen schaffen.