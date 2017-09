Eurowings und UFO vereinbaren Tarifvertrag

KÖLN/BONN (Dow Jones)--Die Fluggesellschaft Eurowings und die Flugbegleitergewerkschaft UFO haben sich auf einen "Tarifvertrag Wachstum" geeinigt. Die Lufthansa-Tochter hat damit mit Blick auf eine Übernahme von Teilen des insolventen Wettbewerbers Air Berlin eine Grundlage für künftiges Wachstum gelegt. "Das ist ein wegweisender Schritt vor dem Hintergrund, dass wir bereits mehrere hundert qualifizierte Bewerbungen erhalten haben", sagte Jörg Beißel, Geschäftsführer Personal und Finanzen bei Eurowings. Die stark wachsende Fluglinie hat kürzlich rund 600 Stellen für neue Besatzungsmitglieder bei Eurowings ausgeschrieben und mit entsprechenden Einstellungsgesprächen begonnen.

Der Tarifvertrag "Wachstum" ermögliche Eurowings nun die kurzfristige Einstellung von externem Personal. Gleichzeitig gebe es keine Nachteile für das Bestandspersonal, teilte Eurowings mit. "Damit schaffen wir zum richtigen Zeitpunkt - zunächst beim Kabinenpersonal - eine Grundvoraussetzung für den Auf- und Ausbau der zurzeit am schnellsten wachsenden Airline Europas", betonte Beißel.

Eurowings und UFO haben darüber hinaus am Wochenende eine Gesamtlösung für alle offenen Tarifverträge der rund 1.400 Flugbegleiter bei Germanwings und Eurowings erzielt. Ein von beiden Tarifpartnern unterzeichnetes Eckpunktepapier umfasst neben Vergütungserhöhungen für alle Flugbegleiter auch eine Gewinnbeteiligung sowie die Einführung einer arbeitgeberfinanzierten, betrieblichen Altersvorsorge. Beide Vereinbarungen, die Gesamtlösung aller offenen Tarifverträge und der "Tarifvertrag Wachstum" sollen den Gremien in den nächsten Wochen zur Zustimmung vorgelegt werden, hieß es weiter.

