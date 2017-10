Eurozone: Handelsbilanzüberschuss steigt stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Überschuss in der Handelsbilanz der Eurozone ist im August stärker als erwartet gestiegen. Er habe saisonbereinigt bei 21,6 Milliarden Euro gelegen, teilte die Europäische Statistikbehörde Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit 20,2 Milliarden Euro gerechnet. Im Juli hatte der Überschuss bei revidiert 17,9 Milliarden Euro gelegen.

Die Ausfuhren stiegen stärker als die Einfuhren. Die Exporte legten um 2,5 Prozent zu, während die Importe um 0,4 Prozent stiegen.

Unbereinigt lag der Handelsbilanzüberschuss im August bei 16,1 Milliarden Euro. Erwartet hatten Experten einen Überschuss von 23,3 Milliarden Euro. Im entsprechenden Vorjahresmonat hatte er noch bei 17,5 Milliarden Euro gelegen./jsl/jkr/men