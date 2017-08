Eurozone: Inflation zieht stärker als erwartet an

GO

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Investor Singer fordert von neuen STADA-Eignern satte Abfindung -- Schnappt sich Apple Teile von Toshiba? -- EVOTEC, METRO, Ceconomy im Fokus

Trump: US-Steuer soll nach Reform einfach und wettbewerbsfähig sein. Bouygues nach erstem Halbjahr wieder im Plus. Fielmann wächst dank neuer Läden - Gewinn stagniert. Neuer Uber-Chef peilt offenbar Börsengang in 18 bis 36 Monaten an. Ölpreise sinken etwas.