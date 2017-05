Eurozone: Unternehmensstimmung verharrt auf Sechsjahreshoch

LONDON (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Stimmung in den Unternehmen unverändert gut geblieben. Der Einkaufsmanagerindex verharrte im Mai bei 56,8 Punkten, wie das Marktforschungsunternehmen IHS Markit am Dienstag mitteilte. Im Vormonat hatte der Indikator den höchsten Wert seit sechs Jahren erreicht. Volkswirte hatten im Mai mit einer leichten Eintrübung gerechnet.

Indexwerte über der Expansionsschwelle von 50 Punkten werden als Hinweis für ein wirtschaftliches Wachstum gedeutet. In der Industrie hat sich die Stimmung im Mai verbessert, im Dienstleistungssektor trübte sie sich dagegen ein./tos/jsl/fbr