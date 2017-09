Evonik will mutiger zukaufen

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Der Chemiekonzern Evonik plant weitere Übernahmen. "Evonik war bislang zu brav", sagte Konzern-Chef Christian Kullmann der Rheinischen Post. "Auf der Suche nach Zukäufen haben wir die Vor- und Nachteile manchmal so lange analysiert, bis die Gelegenheit verstrichen war. Oder wir haben den Sack nicht zu gemacht, weil niemand das Risiko tragen wollte." Das solle sich ändern. "Wir wollen unsere Ziele nicht nur klar definieren, sondern sie dann auch konsequent umsetzen und durchsetzen."

Konkret kündigte Kullmann an: "Wir schauen gezielt nach Ergänzungen für unsere Wachstumssegmente Nutrion & Care und Resource Efficiency. Wir wollen in den Geschäften wachsen, in denen wir heute schon stark sind." Größe sei dabei nicht entscheidend. "Wir interessieren uns für Übernahmen, mit denen wir nachhaltig und profitabel wachsen können."

Die kleinere Sparte Performance Materials soll effizienter werden. "Diese Sparte hat zuletzt große Fortschritte gemacht und wir wollen ihre Effizienz weiter verbessern. Performance Materials hatte bisher ein ganz starkes Jahr 2017", so Kullmann.

