EVP-Chef Weber: UK muss bei Brexit komplett aus EU ausscheiden

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU), besteht beim Brexit auf ein Ende der EU-Vorteile für Großbritannien. "Wir werden einem Austrittsvertrag nur zustimmen, wenn er deutlich macht, dass Großbritannien auch wirklich die EU verlässt, das heißt keine Rosinenpickerei betreibt", sagte der CSU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). "Austritt bedeutet Austritt."

So dürfe Großbritannien nach einem Ausscheiden nicht mehr vom europäischen Forschungsnetzwerk profitieren. Ein neuer Handelsvertrag mit den Briten werde nur dann kommen, wenn Großbritannien sich fair verhalte. "Die Briten müssen zusichern, kein Sozial-, Handels- oder Steuerdumping zu betreiben", sagte Weber. "Es darf keine neue Steueroase vor unserer Haustür entstehen."

Die EVP ist die größte Fraktion im EU-Parlament. Ihr gehören unter anderem die EU-Abgeordneten der CDU und CSU, der französischen Republikaner, der spanischen Partido Popular und der ungarischen Regierungspartei Fidesz an. Am Samstag werden die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten ohne die Briten über ihre Position in den Brexit-Verhandlungen beraten./hn/DP/zb