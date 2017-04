EVP-Fraktionschef fordert nach Referendum Neustart in den Beziehungen zur Türkei

STRAßBURG (AFP)--Nach dem Referendum in der Türkei hat der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, einen Neustart in den Beziehungen zu Ankara gefordert. "Wir müssen die Situation neu bewerten und Konsequenzen ziehen", erklärte Weber am Montag nach dem knappen Sieg des Lagers von Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Nötig sei ein "neuer Ansatz einer Partnerschaft zwischen befreundeten Nachbarn".

Weber fügte hinzu: "Wir sollten der Türkei ein Angebot der thematischen Partnerschaft machen, wie beim Kampf gegen den Terror, bei der Migrations- und Wirtschaftspolitik oder auch beim Studenten- und Kulturaustausch. Dies bedeutet aber auch: Eine EU-Mitgliedschaft der Türkei ist vom Tisch."

Der konservative EU-Politiker äußerte "große Sorge" zur Entwicklung in der Türkei, deren Gesellschaft durch das Referendum gespalten worden sei. "Klar ist: Die türkische Staatsführung hat sich für einen Kurs weg von Rechtsstaatlichkeit und weg von Demokratie entschieden." Offenbar unterstütze dies ein knappe Mehrheit der türkischen Bürger. "Das müssen wir respektieren", fügte Weber an.

Das Regierungslager hatte den Volksentscheid am Sonntag mit 51,4 Prozent knapp gewonnen, wie die Medien nach Auszählung fast aller Stimmzettel meldeten. 48,6 Prozent der Türken lehnten die umstrittenen Verfassungsänderungen ab. Die beiden größten Oppositionsparteien CHP und HDP kritisierten noch am Sonntagabend Unregelmäßigkeiten und forderten die Neuauszählung eines Teils der Stimmen.

Das Votum, das Erdogan am Abend in seiner ersten Ansprache als "historische Entscheidung" würdigte, wird nicht nur das Regierungssystem tiefgreifend verändern, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf die künftige Ausrichtung des Landes und das Verhältnis zu Europa haben.

