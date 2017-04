EWE-Aufsichtsrat berät über Bilanz, Brückmann und Korruptionsvorwürfe

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Oldenburger Energieversorgers EWE wird sich am Dienstag (18.00 Uhr) noch einmal mit der Personalie Matthias Brückmann befassen. "Wir haben jetzt ein klares Bild", sagte der Aufsichtsratschef Stephan-Andreas Kaulvers mit Verweis auf den Abschlussbericht einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, über den das Gremium beraten will. Das Kontrollgremium hatte Brückmann am 22. Februar wegen "einer Vielzahl diverser grober Verfehlungen" entlassen, dieser hat dagegen Klage eingereicht.

Ein weiteres Thema der Aufsichtsratssitzung sind die Korruptionsvorwürfe gegen die Konzerntochter EWE Netz. Kaulvers zufolge liegt dem Aufsichtsrat ein erster Zwischenbericht vor, den die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Konzernrevision erstellt hat. Konsequenzen könnten daraus aber noch nicht gezogen werden. "Ein Zwischenbericht ist keine Grundlage für endgültige Entscheidungen", sagte Kaulvers. Das eigentliche Hauptthema der Aufsichtsratssitzung ist die Feststellung des Jahresabschlusses. Am Donnerstag stellt der Konzern seinen Geschäftsbericht 2016 vor. Nach vorläufigen Zahlen hat er einen Gewinn von knapp 333 Millionen Euro erwirtschaftet./hho/DP/tos