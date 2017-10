Ex-Bundesverwaltungsrichter soll im Tegel-Streit schlichten

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Volksentscheid zur Offenhaltung des Flughafens Tegel soll der frühere Bundesverwaltungsrichter Stefan Paetow als eine Art Schlichter in dem Konflikt vermitteln. Das berichteten am Dienstag mehrere Medien übereinstimmend, nachdem zuerst die "B.Z." via Twitter den Namen vermeldet hatte. Paetow ist 74 Jahre alt und arbeitete bis zur Pensionierung 2008 viele Jahre beim Bundesverwaltungsgericht. Unter seiner Leitung genehmigte ein Senat des Gerichtes 2006 den Bau des neuen Hauptstadtflughafens BER. Von der Senatskanzlei gab es zunächst keine Bestätigung für die Personalie.

Vor einem Monat hatten 56,4 Prozent der Wähler in Berlin bei einem Volksentscheid für den Weiterbetrieb von Tegel auch nach der BER-Eröffnung gestimmt. Sie stellten sich damit gegen die Pläne der drei Flughafengesellschafter Berlin, Brandenburg und den Bund./kr/kil/DP/das