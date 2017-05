Ex-CEO Diekmann nun Aufsichtsratchef der Allianz

FRANKFURT (Dow Jones)--Der einstige Vorstandsvorsitzende des Versicherungskonzerns Allianz steht künftig an der Spitze des Aufsichtsrats: Michael Diekmann tritt mit Wirkung zum 7. Mai in den Aufsichtsrat ein. Er war Vorsitzender des Vorstands der Allianz SE von 2003 bis 2015. Zuletzt hatte er das Amt bis zum 6. Mai 2015 inne. Somit endet die aktienrechtlich vorgesehene Wartezeit von zwei Jahren am 6. Mai 2017. Diekmann tritt die Nachfolge von Helmut Perlet an, der dem Gremium seit Mai 2012 vorsteht. Er stand aus Altersgründen bei der Hauptversammlung 2017 nicht mehr zur Wahl.

Auf der Hauptversammlung wurden zudem Sophie Boissard, Vorsitzende des Vorstands der Korian SA, Paris, und Herbert Hainer , ehemaliger Vorstandsvorsitzender der adidas AG, erstmals in den Aufsichtsrat gewählt.

Darüber hinaus haben die Aktionäre dem Vorschlag zugestimmt, die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2016 von 7,30 Euro auf 7,60 Euro je Aktie zu erhöhen, die vierte Dividendenerhöhung in Folge. 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen auf Anteilseigner entfallenden Überschuss von 6,9 Milliarden Euro, 4,0 Prozent mehr als im Vorjahr.

