Ex-FBI-Chef - Trump forderte Einstellung von Ermittlungen

- von Patricia Zengerle

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat nach Darstellung des geschassten FBI-Chefs James Comey verlangt, die Ermittlungen in der Russland-Affäre teilweise einzustellen.

Konkret sei es um das Verfahren gegen Trumps früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn gegangen, erklärte Comey in einer Aussage für den US-Senat, die bereits am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Abgeordneten wollen unter anderem klären, ob Russland die Präsidentenwahl 2016 beeinflusste. Comey wird am Donnerstag (16.00 Uhr MESZ) vor dem Geheimdienstausschuss auch mündlich aussagen. Es ist der erste öffentliche Auftritt seit seiner überraschenden Entlassung im Mai.

Die Russland-Affäre überschattet bereits die gesamte Präsidentschaft Trumps. Wie Comey erklärte, forderte der Republikaner wenige Tage nach Amtsantritt bei einem Abendessen am 27. Januar seine Gefolgschaft ein. "Ich brauche Loyalität. Ich erwarte Loyalität", sagte Trump demnach. Comey war nach eigenen Worten besorgt, dass Trump eine Art Klüngelei mit ihm anstrebe. "Das hat mich tief beunruhigt." Das FBI sei traditionell von der Regierung unabhängig.

Manche Rechtsexperten sind der Ansicht, dass Comeys Aussage dazu genutzt werden könnte, Trump eine Behinderung der Justiz nachzuweisen. Das ist in den USA eine Straftat. Der Juraprofessor Bruce Green erklärte aber, Trump könne argumentieren, er habe sich lediglich für Flynn als Mensch eingesetzt und die Sorge geäußert, dass die Ermittlungen seine Regierungsarbeit beeinträchtigten.

Comey leitete als Chef der Bundespolizei die Ermittlungen zur mutmaßlichen Beeinflussung der Wahl durch Russland und zu Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern der Regierung in Moskau. Die Affäre kostete Trumps Sicherheitsberater Flynn den Job. Er musste nach kurzer Zeit im Amt gehen, weil er Vizepräsident Mike Pence über Kontakte zum russischen Botschafter in Washington im Unklaren ließ.

Die US-Geheimdienste kamen schon kurz vor Trumps Amtsantritt zu dem Schluss, dass der russische Präsident Wladimir Putin persönlich die Anweisung gab, Hackerangriffe auf Computer der Demokratischen Partei zu starten und mit dem erbeuteten Material Trumps Rivalin Hillary Clinton zu schaden. Belege sind nicht vorgelegt worden. Russland hat die Vorwürfe von sich gewiesen. Auch Trump hat erklärt, es habe keine geheimen Absprachen gegeben.

Comey bestätigte in der Aussage frühere Angaben Trumps, wonach er dem Präsidenten dreimal versicherte, dass nicht gegen diesen selbst ermittelt wird. Trump habe ihm bei einem Telefonat am 30. März gesagt: "Das muss an die Öffentlichkeit." Er habe mit Russland nichts zu tun, sagte der Präsident demnach. Trump erklärte am Mittwochabend über seinen Anwalt, er sei über diese Bestätigung erfreut. Er fühle sich durch die Aussage vollständig entlastet.

TRUMP WIRBT FÜR INFRASTRUKTURPROGRAMM

Inzwischen befassen sich neben dem FBI auch mehrere Kongressausschüsse und ein Sonderermittler mit der Sache. Das überschattet alle anderen Vorhaben Trumps, etwa die Gesundheits- und Steuerreform. Der frühere Immobilienunternehmer selbst warb am Mittwoch im Bundesstaat Ohio für sein Infrastrukturprogramm, das ein Volumen von einer Billion Dollar haben soll und ein wichtiges Wahlversprechen war. So will er Brücken, Straßen und Wasserwege sanieren lassen. Ein besonderes Augenmerk sollen dabei ländliche Gebiete bekommen.

Als Reaktion auf die schriftliche Aussage Comeys legten Aktien an der Wall Street zu. Der Dow Jones notierte 0,2 Prozent höher. Portfoliomanager Gene Tannuzzo vom Vermögensverwalter Columbia Threadneedle sagte, die Erklärung habe nichts enthalten, was unmittelbar zu einer Amtsenthebung Trumps führen könnte. "Da gibt es nichts Strafbares."