Ex-Rennfahrer Niki Lauda zeigt Interesse an Air-Berlin-Tochter Niki

Frankfurt (Reuters) - Ex-Rennfahrer und Luftfahrt-Unternehmer Niki Lauda hat ein Auge auf die von ihm selbst gegründete Air-Berlin-Tochter Niki geworfen.

Er habe einen Brief an den Insolvenzverwalter von Air Berlin geschrieben, in dem er sein Interesse bekunde, sagte Lauda der österreichischen "Kronen-Zeitung". "Jetzt bin ich gespannt, was passiert, ob ich überhaupt zu den Verhandlungen eingeladen werde." Er wolle die gleiche Chancen wie die Lufthansa, die einen Einstieg bei der insolventen Air Berlin "von langer Hand geplant" habe. Zunächst wolle Lauda einen Blick in die Bücher werfen. "Erst dann könnte man logischerweise entscheiden, ob es einen Sinn macht, Niki wieder zu übernehmen."

Derzeit laufen Verhandlungen über eine Zerschlagung von Air Berlin. Einem Insider zufolge bietet die Lufthansa einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag für bis zu 90 der insgesamt 140 Flugzeuge. Auch Condor und EasyJet gehören zu den Interessenten von Teilen der Airline. Der irische Billigflieger Ryanair und der Luftfahrt-Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl kündigten an, Air Berlin komplett übernehmen zu wollen. Beide kritisierten, dass die Lufthansa im Verkaufsprozess bevorzugt behandelt werde. Derzeit wird der Flugbetrieb von Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft mit einem staatlichen Überbrückungskredit von 150 Millionen Euro aufrechterhalten.