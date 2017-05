Die politische Krise um den US-Präsidenten Trump und die Weitergabe von Geheimnissen über die IS-Terrormiliz an die russische Regierung hielt die internationalen Märkte die vergangenen Tage deutlich im Zaum. Nach der Wahl des Ex-Immobilienmoguls zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten und dessen Amtsantritt im Januar konnten die internationalen Handelsbörsen zuvor einen Rekord nach dem anderen knacken.Ein Börsenexperte und Finanzprofessor an der University of Pennsylvania sagt für den Dow Jones nun ein neues Rekordhoch von 21.000 Punkten voraus, wenn eine bestimmte Situation eintritt.

Trump-Amtsenthebung würde US-Börsen treiben

Jeremy Siegel, Börsenexperte und Finanzprofessor, ist für seine bullischen Aussagen zum Dow Jones bekannt. Nachdem der bereits vor zwei Jahren voraussagte, dass der amerikanische Leitindex die 20.000-Punkte-Marke knacken wird, hat er nun eine neue Vision. Diese betrifft die Amtsenthebung des US-Präsidenten. Laut Jeremy Siegel dürfte eine Amtsenthebung Trumps einen Punktegewinn von 1.000 Zählern für den US-amerikanischen Leitindex bedeuten. "Wenn Donald Trump morgen zurücktritt, denke ich, dass der Dow 1.000 Punkte gewinnt", so Siegel in einem CNBC-Interview. Grund dafür ist laut dem Experten eine simple Folge: Kein Donald Trump bedeute weniger Dramatik und damit einhergehend Steuersenkungen, mehr Ausgaben für Infrastruktur und Deregulierung.

Es gibt keine Trump-Rally

Ebenfalls unterstrich der Professor, dass die sogenannte Trump-Rally eigentlich gar keine ist. Man müsse beachten, dass die Rally an den Aktienmärkten nicht aufgrund der Agenda des US-Präsidenten, sondern aufgrund der Agenda der Republikaner stattfinde. So bleibe auch die Umsetzung seiner im Wahlkampf angekündigten Steuerreform abzuwarten. Ob diese den Aktienmarkt möglicherweise genauso treiben könnte wie eine Amtsenthebung des Präsidenten, wird ebenfalls die Zukunft zeigen müssen.

Redaktion finanzen.net

